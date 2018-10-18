Психбольной читинец насиловал жену и падчерицу



По данным следствия, читинец, страдающий расстройством психики, с 2014 года систематически насиловал свою сожительницу, а также совершал в её отношении насильственные действия сексуального характера. Кроме того, с января по конец февраля 2018 года мужчина неоднократно насиловал и совершал насильственные действия также и в отношении несовершеннолетней падчерицы.



Установлено, что мужчина запугивал и угрожал убить своих сожительницу и падчерицу, пользуясь их беспомощное состояние. Они боялись за свою жизнь и никому не сообщали о насилии. После очередного факта насилия падчерица убежала из дома к бабушке и рассказала ей обо всём. Бабушка вместе с внучкой обратилась в правоохранительные органы.



Мужчину заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следственным отделом по Центральному району Читы СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовных дел в отношении 46-летнего жителя города Читы.