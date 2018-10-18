Улан-удэнец стащил из машины сумку



Происшествие произошло утром 17 октября в одном из дворов Читы. Злоумышленник разбил стекло в машине «Лада Веста» и украл оттуда сумку. В это время мимо проходил мужчина, который заметил происходящее. Неравнодушный гражданин задержал вора и позвонил полицию.



Прибывшая на место следственно-оперативная группа отдела полиции «Северный» УМВД России по Чите осмотрела сумку и обнаружила в ней банковскую карту и документы на имя 44-летней горожанки.



Стражи порядка доставили злоумышленника в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина приехал в столицу Забайкалья из Улан-Удэ в гости к своим знакомым. После того, как закончились деньги, у него возник преступный умысел.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

