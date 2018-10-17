Читинцы обчистили банкомат на 1,5 миллиона

Их приговорили к 4 годам колонии



В Могочинском районном суде Забайкальского края поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух жителей Читы. Они признаны виновными по п. «а» и «б» ч. 4 ст.158 УК РФ «Кража – то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размерах».



Судом установлено, что в 2015 году один из читинцев, имея навыки работы по обслуживанию банкоматов, организовал преступную группу, чтобы красть деньги.



Для осуществления задуманного, он подделал документы охраны железнодорожного вокзала на станции Ксеньевская Забайкальской железной дороги. Преступники дважды осуществили несанкционированный доступ к программному обеспечению установленных там банкоматов и украли из них деньги на общую сумму 1,5 миллиона рублей.



Аналогичные преступления они совершили в Приморском крае, где были установлены и осуждены.



- С учётом позиции государственного обвинения, за совершение указанных преступлений суд назначил наказание в виде 4 лет и 3 месяцев лишения свободы. Также, по решению суда им предстоит в полном размере возместить причинённый хищением ущерб, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор ещё не вступил в законную силу.

