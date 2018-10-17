«Синтетику» он распространял через «закладки»
Ангарским городским судом Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего безработного жителя Ангарска. Он признан виновным в сбыте синтетических наркотических средств и покушении на их сбыт.
Судом установлено, что в 2016-2017 годах он в Ангарске через «закладки» распространял наркотики. При очередной попытке сбыта наркотиков он был задержан сотрудниками транспортной полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия.
Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Ангарскому наркодилеру дали 11 лет колонии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В больницу с места ЧП доставили 25 человек
Их приговорили к 4 годам колонии
«Синтетику» он распространял через «закладки»
Было возбуждено 27 дел за уничтожение или повреждение лесных насаждений
Судебные разбирательства проходят с июля
Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников
В Кяхте сотрудники вневедомственной охраны задержали местного жителя с марихуаной
Тулунский городской суд Иркутской области признал бывшего главного бухгалтера образовательного учреждения виновной в хищении чужого имущества
Мужчина спилил 17 кубометров леса
Пожар уничтожил парильню и повредил комнаты отдыха
Женщину поймали пьяной за рулём
Скелетированные останки уже обнаружены
Он пропал в городе Железногорск-Илимский
Она спрятала свёрток в «естественной полости»
Руководитель китайской туристической группы сопровождала 18 своих соотечественников в Российскую Федерацию