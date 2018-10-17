Ангарскому наркодилеру дали 11 лет колонии

«Синтетику» он распространял через «закладки»



Ангарским городским судом Иркутской области рассмотрено уголовное дело в отношении 35-летнего безработного жителя Ангарска. Он признан виновным в сбыте синтетических наркотических средств и покушении на их сбыт.



Судом установлено, что в 2016-2017 годах он в Ангарске через «закладки» распространял наркотики. При очередной попытке сбыта наркотиков он был задержан сотрудниками транспортной полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия.



Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

