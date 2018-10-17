Его остановили сотрудники ДПС
Днём 12 октября сотрудники специализированного батальона ДПС на трассе «Улан-Удэ - Кяхта», в трёх километрах от села Оронгой, за нарушение остановили автомобиль.
В пепельнице салона автомобиля полицейские обнаружили вещество неизвестного происхождения. По заключению экспертизы – гашиш весом около 5,5 граммов.
26-летний водитель – житель посёлка Онохой ранее не судим.
Наркотическое средство изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Водитель в Бурятии прятал гашиш в пепельнице
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