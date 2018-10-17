Водитель в Бурятии прятал гашиш в пепельнице

Его остановили сотрудники ДПС



Днём 12 октября сотрудники специализированного батальона ДПС на трассе «Улан-Удэ - Кяхта», в трёх километрах от села Оронгой, за нарушение остановили автомобиль.



В пепельнице салона автомобиля полицейские обнаружили вещество неизвестного происхождения. По заключению экспертизы – гашиш весом около 5,5 граммов.



26-летний водитель – житель посёлка Онохой ранее не судим.



Наркотическое средство изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.

