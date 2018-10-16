Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Октября

15 Октября

Популярное

Житель Бурятии задушил собутыльника

Житель Бурятии задушил собутыльника
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийца проведёт 10 лет за решёткой

21 февраля пьяный улан-удэнец в квартире дома по улицы Родины в микрорайоне Загорск, решил отомстить собутыльнику, ударившего его кулаком по лицу.

Он буквально забил до смерти приятеля, нанеся не менее 19 ударов руками и ногами в голову, а также по телу своей жертвы. Затем схватил его руками за шею и начал душить до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.

- Несмотря на множество травм, полученных в ходе избиения, смерть наступила именно от асфиксии, развившейся в результате сдавления подсудимым руками шеи потерпевшего, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Преступление он совершил в период условного осуждения за тяжкое преступление по приговору Кяхтинского районного суда Бурятии. В этой связи суд отменил условное наказание и, учитывая не отбытое наказание, в совокупности его приговорили к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

В осуждённого взыскали моральный вред в пользу семьи потерпевшего в размере 500 тысяч рублей. Исковые требования потерпевшего в части возмещения материального ущерба оставлены без рассмотрения, с оставлением за ним права на обращение в этой части в суд в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор вступил в законную силу.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ таксист устроил аварию
В Улан-Удэ таксист устроил аварию
Происшествия, 16.10.2018
ДТП произошло сегодня днём в центре города
Житель Бурятии задушил собутыльника
Житель Бурятии задушил собутыльника
Происшествия, 16.10.2018
Убийца проведёт 10 лет за решёткой
Наркодилер из Иркутска вёз в Улан-Удэ крупную партию «синтетики»
Наркодилер из Иркутска вёз в Улан-Удэ крупную партию «синтетики»
Происшествия, 16.10.2018
Продавать наркотики он собирался через закладки
Власти Иркутской области: Число незаконных рубок снизилось на 50%
Власти Иркутской области: Число незаконных рубок снизилось на 50%
Происшествия, 16.10.2018
По официальным данным, количество незаконных рубок в Иркутской области снизилось за 9 месяцев текущего года на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года
В Бурятии ищут виновника смертельного ДТП
В Бурятии ищут виновника смертельного ДТП
Происшествия, 16.10.2018
Водитель сбил насмерть мужчину и уехал
В Улан-Удэ девочка попала под колёса «Тойоты»
В Улан-Удэ девочка попала под колёса «Тойоты»
Происшествия, 16.10.2018
Школьницу сбили на переходе. ВИДЕО
Житель Бурятии ограбил читинку
Происшествия, 16.10.2018
Он украл документы из машины
На Сахалине будут судить жителя Бурятии
Происшествия, 16.10.2018
Уехав на заработки, он едва не убил коллегу и украл чужой паспорт
Житель Бурятии устроил пожар, уснув с сигаретой
Житель Бурятии устроил пожар, уснув с сигаретой
Происшествия, 16.10.2018
Пожарные Бурятии за сутки ликвидировали три возгорания
В Забайкалье на границе с Китаем наблюдается столпотворение
В Забайкалье на границе с Китаем наблюдается столпотворение
Происшествия, 16.10.2018
К огромному скоплению людей привели нарушения таможенников Забайкальска
На Байкале ловят омулёвых браконьеров
На Байкале ловят омулёвых браконьеров
Происшествия, 16.10.2018
В ходе рейдов выявлено 7 фактов браконьерства

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^