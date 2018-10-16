Житель Бурятии задушил собутыльника

Убийца проведёт 10 лет за решёткой
21 февраля пьяный улан-удэнец в квартире дома по улицы Родины в микрорайоне Загорск, решил отомстить собутыльнику, ударившего его кулаком по лицу.
Он буквально забил до смерти приятеля, нанеся не менее 19 ударов руками и ногами в голову, а также по телу своей жертвы. Затем схватил его руками за шею и начал душить до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.
- Несмотря на множество травм, полученных в ходе избиения, смерть наступила именно от асфиксии, развившейся в результате сдавления подсудимым руками шеи потерпевшего, - сообщают в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Суд квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».
Преступление он совершил в период условного осуждения за тяжкое преступление по приговору Кяхтинского районного суда Бурятии. В этой связи суд отменил условное наказание и, учитывая не отбытое наказание, в совокупности его приговорили к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.
В осуждённого взыскали моральный вред в пользу семьи потерпевшего в размере 500 тысяч рублей. Исковые требования потерпевшего в части возмещения материального ущерба оставлены без рассмотрения, с оставлением за ним права на обращение в этой части в суд в порядке гражданского судопроизводства.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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