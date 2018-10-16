Он украл документы из машины
В отдел полиции «Северный» УМВД России по городу Чите обратилась 26-летняя местная жительница. Она сообщила, что утром она привезла ребёнка в детский сад, оставив сумку с документами на переднем сидении автомобиля. Вернувшись, обнаружила разбитое окно и отсутствие сумки.
Полицейским удалось разыскать свидетелей происшествия. По словам девушки-очевидца, она пыталась даже задержать преступника. Но ей этого не удалось сделать.
Благодаря полученным приметам полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Бурятии. У него изъята похищенная сумка с документами. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Житель Бурятии ограбил читинку
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