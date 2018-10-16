В Улан-Удэ поймали жадного юного вора

15-летнего улан-удэнца поймали в начале сентября за кражу из автомобиля. Он обчистил припаркованный внедорожник «Лэнд Крузер».



Сквозь стекло юноша увидел антирадар, видеорегистратор, а также сумку на сиденье. Подросток разбил переднее боковое стекло камнем. Сработала сигнализация – воришка схватил сумку и убежал.



Остановившись через некоторое время, парень решил посмотреть, что ему удалось стащить. Однако, к его разочарованию, в сумке были лишь гаечный ключ, плоскогубцы и отвёртка



Тогда подросток вернулся на место происшествия, чтобы утащить видеорегистратор и антирадар. Не успел он залезть в «Лэнд Крузер», как его схватили за шиворот и повалили на землю. Как оказалось, это был хозяин машины, который, поймав вора, вызвал полицию.



Было возбуждено уголовное дело о покушение на кражу с причинением значительного ущерба.



- До суда родители обвиняемого возместили ущерб за разбитое стекло. Претензий потерпевший не имел. Суд вынес постановление о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор матери и ограничения досуга на 1 год, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Чимитцо Цыренова.



Специалисты ещё раз обращают внимание автомобилистов и призывают не оставлять ценные вещи в салоне, чтобы не провоцировать подобные кражи. Распространённое мнение, что затемнённые стекла спасут от воров, ошибочное. Зачастую преступники используют для осмотра салонов фонарики.





