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В Улан-Удэ поймали жадного юного вора

В Улан-Удэ поймали жадного юного вора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
15-летнего улан-удэнца поймали в начале сентября за кражу из автомобиля. Он обчистил припаркованный внедорожник «Лэнд Крузер».

Сквозь стекло юноша увидел антирадар, видеорегистратор, а также сумку на сиденье. Подросток разбил переднее боковое стекло камнем. Сработала сигнализация – воришка схватил сумку и убежал.

Остановившись через некоторое время, парень решил посмотреть, что ему удалось стащить. Однако, к его разочарованию, в сумке были лишь гаечный ключ, плоскогубцы и отвёртка

Тогда подросток вернулся на место происшествия, чтобы утащить видеорегистратор и антирадар. Не успел он залезть в «Лэнд Крузер», как его схватили за шиворот и повалили на землю. Как оказалось, это был хозяин машины, который, поймав вора, вызвал полицию.

Было возбуждено уголовное дело о покушение на кражу с причинением значительного ущерба.

- До суда родители обвиняемого возместили ущерб за разбитое стекло. Претензий потерпевший не имел. Суд вынес постановление о применении к несовершеннолетнему принудительной меры воспитательного воздействия в виде передачи под надзор матери и ограничения досуга на 1 год, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Чимитцо Цыренова.

Специалисты ещё раз обращают внимание автомобилистов и призывают не оставлять ценные вещи в салоне, чтобы не провоцировать подобные кражи. Распространённое мнение, что затемнённые стекла спасут от воров, ошибочное. Зачастую преступники используют для осмотра салонов фонарики.


кража
 
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