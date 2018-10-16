Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в угоне
Вечером 12 октября в ходе несения службы на маршруте патрулирования к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии обратился гражданин. Он сообщил, что у него угнали автомобиль «ВАЗ-21074».
Экипаж группы задержания незамедлительно сообщил о преступлении в дежурную часть полиции. Вместе с потерпевшим сотрудники приступили к розыску.
В ходе поисков на другом конце посёлка, был обнаружен похищенный ВАЗ. Заблокировав автомобиль на автозаправочной станции, росгвардейцы задержали злоумышленника. Задержанный 19-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отдел полиции, где сознался в совершении угона.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.
Одним из условий угона стало то, что салон автомобиля не был закрыт и отсутствовал замок зажигания. Машина заводилась путём замыкания проводов, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
Пьяный житель Бурятии угнал машину, замкнув провода
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