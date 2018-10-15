Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.
Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в субботу в 5:22 по местному времени. Эпицентр находился в точке с координатами 52.99 градусов северной широты 107.05 восточной долготы - в 4 км от популярного у туристов мыса Саган-Хушун на северной оконечности Ольхона - самого крупного острова Байкала.
Энергетический класс - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.
На Байкале произошло землетрясение
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