На Байкале произошло землетрясение

Подземный толчок был зафиксирован в минувшие выходные в акватории озера Байкал вблизи острова Ольхон в Иркутской области



Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.



Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в субботу в 5:22 по местному времени. Эпицентр находился в точке с координатами 52.99 градусов северной широты 107.05 восточной долготы - в 4 км от популярного у туристов мыса Саган-Хушун на северной оконечности Ольхона - самого крупного острова Байкала.



Энергетический класс - 9,5, магнитуда по формуле для Байкальского региона - 3.



