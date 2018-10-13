Квартирная кража произошла в Железнодорожном районе
11 октября в полицию поступило сообщение о квартирной краже. 51-летняя гражданка сообщила, что хищение произошло в их отсутствие - с 7 по 9 октября. Злоумышленник, разбив оконное стекло, проник в дом и похитил электроинструменты, бытовые электроприборы, электроинструменты, а также носимые вещи. Ущерб составил 64,5 тысячи рублей.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 34-летний нигде не работающий, ранее судимый житель Улан-Удэ. Похищенное частично изъято.
В настоящее время гражданин задержан. Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
Улан-удэнец обчистил дом, разбив окно
Происшествия, Фото:
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