Он просил условное наказание
Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда оставила без изменения приговор Борзинского городского суда в отношении 27-летнего жителя Борзи, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета ножа.
Судом установлено, что он во время распития спиртного у себя дома и возникшей ссоры с соседом, вооружившись кухонным ножом, нанёс несколько ударов в живот потерпевшего.
Суд первой инстанции приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Не согласившись с решением, осуждённый подал жалобу, в которой попросил выпустить его на свободу, назначив условное наказание.
Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу осуждённого без удовлетворения, а назначенное наказание без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Пырнувший соседа забайкалец не смог обжаловать приговор
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