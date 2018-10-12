Пырнувший соседа забайкалец не смог обжаловать приговор

Он просил условное наказание



Судебная коллегия по уголовным делам Забайкальского краевого суда оставила без изменения приговор Борзинского городского суда в отношении 27-летнего жителя Борзи, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета ножа.



Судом установлено, что он во время распития спиртного у себя дома и возникшей ссоры с соседом, вооружившись кухонным ножом, нанёс несколько ударов в живот потерпевшего.



Суд первой инстанции приговорил его к 4 годам колонии общего режима. Не согласившись с решением, осуждённый подал жалобу, в которой попросил выпустить его на свободу, назначив условное наказание.



Однако суд апелляционной инстанции оставил жалобу осуждённого без удовлетворения, а назначенное наказание без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

