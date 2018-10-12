Он стащил дорогие смартфоны из открытой машины
19-летний улан-удэнец обвинялся в краже двух «Айфонов». Инцидент произошёл в апреле этого года. На парковке возле одного из увеселительных заведений Улан-Удэ стоял незапертый автомобиль, девушки, находящиеся рядом, не обратили на это никакого внимания. Воспользовавшись моментом, юноша украл смартфоны.
Потерпевшим он нанёс ущерб на сумму 60 400 и 50 800 рублей.
Подсудимый в судебном заседании он полностью признал вину.
Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». При назначении приговора суд учёл активное способствование раскрытию преступления, болезненное состояние здоровья его и его матери, молодой возраст, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшим.
Его приговорили к исправительным работам на 8 месяцев, с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы, условно с испытательным сроком 1 год.
Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда.
В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
Происшествия, Фото:
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