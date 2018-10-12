Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Октября

11 Октября

Популярное

В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам

В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он стащил дорогие смартфоны из открытой машины

19-летний улан-удэнец обвинялся в краже двух «Айфонов». Инцидент произошёл в апреле этого года. На парковке возле одного из увеселительных заведений Улан-Удэ стоял незапертый автомобиль, девушки, находящиеся рядом, не обратили на это никакого внимания. Воспользовавшись моментом, юноша украл смартфоны.

Потерпевшим он нанёс ущерб на сумму 60 400 и 50 800 рублей.

Подсудимый в судебном заседании он полностью признал вину.

Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». При назначении приговора суд учёл активное способствование раскрытию преступления, болезненное состояние здоровья его и его матери, молодой возраст, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшим.

Его приговорили к исправительным работам на 8 месяцев, с удержанием в доход государства 10 процентов из заработной платы, условно с испытательным сроком 1 год.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме. Приговор не обжалован, вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Советского районного суда. 
суд кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
В Улан-Удэ вора «Айфонов» приговорили к исправительным работам
Происшествия, 12.10.2018
Он стащил дорогие смартфоны из открытой машины
Забайкалка отдала лже-сотруднице банка 55 тысяч
Происшествия, 12.10.2018
Ей предложили кредит на выгодных условиях
На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
На Байкале пропала лодка с тремя рыбаками
Происшествия, 12.10.2018
Спасатели работают на территории от села Посольское до города Бабушкин
Зимой в Бурятии растёт число пожаров
Зимой в Бурятии растёт число пожаров
Происшествия, 12.10.2018
В основном горит частный сектор
В Бурятии «чёрный лесоруб» рубил лес на опушке
В Бурятии «чёрный лесоруб» рубил лес на опушке
Происшествия, 12.10.2018
Его поймали сотрудники вневедомственной охраны
В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге
В Улан-Удэ произошла массовая драка на дороге
Происшествия, 12.10.2018
Сильно пьяный мужчина упал на проезжую часть и лежал несколько минут
В Иркутске на пожаре эвакуировали 87 осуждённых
В Иркутске на пожаре эвакуировали 87 осуждённых
Происшествия, 12.10.2018
Пожар произошёл в исправительной колонии №6  
В Улан-Удэ у рабочего изъяли свыше 1,5 кг марихуаны
Происшествия, 12.10.2018
Ранее он был судим за квартирную кражу и преступление в сфере незаконного оборота наркотиков
В Улан-Удэ ребёнок чудом спасся в ДТП с бетономешалкой (фото)
В Улан-Удэ ребёнок чудом спасся в ДТП с бетономешалкой (фото)
Происшествия, 12.10.2018
Бетономешалка рухнула на легковушку. ФОТО с места ЧП
В Бурятии пожар частично обрушил крышу здания Тугнуйского разреза
В Бурятии пожар частично обрушил крышу здания Тугнуйского разреза
Происшествия, 12.10.2018
Стали известны подробности крупного пожара в Саган-Нуре
Спецназ застрелил медведя, державшего в страхе пригород Иркутска (видео)
Спецназ застрелил медведя, державшего в страхе пригород Иркутска (видео)
Происшествия, 12.10.2018
Большой медведь задрал несколько собак в посёлке под Иркутском
В Бурятии бушует пожар на угольном разрезе (видео)
В Бурятии бушует пожар на угольном разрезе (видео)
Происшествия, 12.10.2018
Огонь охватил помещения АО «Разрез Тугнуйский»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^