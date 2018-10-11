С начала текущего года на дорогах Иркутской области выявили свыше пьяных 14800 водителей
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано более 1600 автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Зарегистрировано 1013 дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате таких ДТП 83 человека погибли, в том числе 7 несовершеннолетних. Ещё 539 человек получили ранения, в том числе 58 несовершеннолетних
Кодексом РФ об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.
В Иркутской области по вине пьяных водителей погибли 83 человека
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