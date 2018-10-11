У улан-удэнца украли телефон во время выноса мусора

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения



Заявление о преступлении поступило в дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Улан-Удэ вечером 9 октября. Потерпевший сообщил, что вышел из дома вынести мусор и остановился побеседовать с компанией незнакомых молодых людей. Лишь позже, вернувшись домой, он обнаружил, что из кармана его пальто пропал телефон. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.



Подозреваемый – неработающий, ранее привлекавшийся за кражи 24-летний молодой человек – был задержан оперативниками на следующий день у входа в ломбард. Он планировал сдать похищенное. Злоумышленник дал признательные показания.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

