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На границе Бурятии задержали 325 шкур ягнят

На границе Бурятии задержали 325 шкур ягнят
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
Их нашли в машине гражданки Монголии

325 шкур ягненка пыталась незаконно вывезти из Бурятии гражданка Монголии. Дорожные сумки со шкурами животных были обнаружены в автомобиле женщины, выезжавшей из России. Это произошло 9 октября на таможенном посту МАПП Кяхта, сообщает пресс-служба Бурятской таможни. 





На границе женщина предъявила таможенникам лишь пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль, заявив в устной форме, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, у неё нет. Но при сканировании автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было обнаружено почти 73 кг незадекларированного товара – 325 шкур животных (предположительно ягнят). Шкуры были упакованы в трёх сумках, одна из которых была размещена на заднем сиденье автомобиля, две – в багажном отделении.

Выделанные шкурки чёрного цвета, скорее всего, кустарного производства, не маркированы, без отметки страны происхождения.




Товар изъят и отправлен на товароведческую экспертизу.

В тот же день другой гражданин Монголии пытался вывезти из России коммерческую партию гель-лаков весом 4,5 кг и ювелирные изделия из янтаря весом почти 19 кг. Товар пытались спрятать, он был выявлен при таможенном осмотре автомобиля.




Таможенным постом МАПП Кяхта возбуждены дела об административных правонарушениях: в отношении гражданки Монголии по ч.1 ст. 16.2 за недекларирование товара, в отношении гражданина Монголии - по ч.2 ст.16.1 за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара.

Таможня
 
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