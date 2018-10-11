На границе Бурятии задержали 325 шкур ягнят

















На границе женщина предъявила таможенникам лишь пассажирскую таможенную декларацию на автомобиль, заявив в устной форме, что товаров, подлежащих таможенному декларированию, у неё нет. Но при сканировании автомобиля с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса было обнаружено почти 73 кг незадекларированного товара – 325 шкур животных (предположительно ягнят). Шкуры были упакованы в трёх сумках, одна из которых была размещена на заднем сиденье автомобиля, две – в багажном отделении.



Выделанные шкурки чёрного цвета, скорее всего, кустарного производства, не маркированы, без отметки страны происхождения.

















325 шкур ягненка пыталась незаконно вывезти из Бурятии гражданка Монголии. Дорожные сумки со шкурами животных были обнаружены в автомобиле женщины, выезжавшей из России. Это произошло 9 октября на таможенном посту МАПП Кяхта, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.Товар изъят и отправлен на товароведческую экспертизу.В тот же день другой гражданин Монголии пытался вывезти из России коммерческую партию гель-лаков весом 4,5 кг и ювелирные изделия из янтаря весом почти 19 кг. Товар пытались спрятать, он был выявлен при таможенном осмотре автомобиля.Таможенным постом МАПП Кяхта возбуждены дела об административных правонарушениях: в отношении гражданки Монголии по ч.1 ст. 16.2 за недекларирование товара, в отношении гражданина Монголии - по ч.2 ст.16.1 за сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товара.