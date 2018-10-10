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Житель Бурятии убил приятеля, назвавшего его «козлом»

Житель Бурятии убил приятеля, назвавшего его «козлом»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Оскорблённый мужчина схватился за нож

Жителя Хоринского района осудили за убийство собутыльника. Ссора вспыхнула во время распития спиртных напитков – приятель мужчины назвал его «козлом».

Выхватив из рук обидчика хозяйственный нож, мужчина нанёс им три удара в область живота, один в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте спустя короткое время.

В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме.

5 октября в отношении мужчины был постановлен обвинительный приговор. Убийце назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Хоринского районного суда Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году житель республики был осуждён за убийство друга, который назвал его спутницу «русалкой»
убийство
 
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