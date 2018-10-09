Изъято примерно столько же патронов
Сотрудники Росгвардии с начала года изъяли у жителей Иркутской области 4749 единиц оружия и 4622 штук патронов различного калибра. Основная часть изъятого гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое. Специалисты, прежде всего, проверили тех жителей, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
Всего за 9 месяцев сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и участковые уполномоченные полиции провели более 63 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. В результате за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено более 4 тысяч административных протоколов.
В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 83 598 владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.
У жителей Иркутской области изъяли около 5 тысяч единиц оружия
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