Его задержали ночью на улице
Ночью 4 октября возле дома по улице Жердева в Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27-летнего молодого человека. У него обнаружено и изъято наркотическое вещество. Заключение экспертизы показало, что изъятое – гашишное масло весом около 5 граммов.
Задержанный работает товароведом в одном из торговых центров города, ранее не судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ у товароведа изъяли гашишное масло
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