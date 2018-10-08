В Улан-Удэ у товароведа изъяли гашишное масло

Его задержали ночью на улице



Ночью 4 октября возле дома по улице Жердева в Улан-Удэ сотрудники патрульно-постовой службы задержали 27-летнего молодого человека. У него обнаружено и изъято наркотическое вещество. Заключение экспертизы показало, что изъятое – гашишное масло весом около 5 граммов.



Задержанный работает товароведом в одном из торговых центров города, ранее не судим. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1ст. 228 УК РФ, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

