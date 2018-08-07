В Бурятии мужчина сжёг дом приятеля

Для этого он развёл костёр на крыльце



В мае 2018 года ранее судимый мужчина, находясь в ДНТ «Ивушка» Заиграевского района Бурятии в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь дом, в котором временно проживал его знакомый. Убедившись, что в доме никого нет, он развёл на крыльце костёр и дом вспыхнул.



В результате пожара жилой дом со всеми вещами сгорели дотла.



Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение чужого имущества путём поджога с причинением значительного ущерба». И приговорил к 3 годам и шести месяцам колонии строго режима.



Кроме того, судом удовлетворено исковое заявление потерпевшего о взыскании с виновного причинённого преступлением ущерба в размере 452 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

