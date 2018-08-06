В Бурятии подростка насмерть сбил грузовой поезд

Трагедия произошла накануне рано утром
Как стало известно «Байкал-Daily», 5 августа на железнодорожных путях в Бурятии погиб 17-летний подросток. Парень попал под колёса грузового поезда на перегоне «Кедровая» в Кабанском районе.
Информация о трагедии в дежурную часть полиции поступила от фельдшера скорой помощи посёлка Танхой в половине седьмого утра.
- По данному факту следственное управление проводит проверку, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.
Известно, что юноша проживал в Кабанском районе в Танхое.
Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в Улан-Удэ под поезд попала 14-летняя девочка
. Следователи возбудили уголовное дело.
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