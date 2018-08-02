На месте работают сотрудники полиции
Трагедия произошла сегодня, 2 августа, в 11.20 часов в Борзинском районе Забайкальского края. 36-летний житель Борзи, управляя мотоциклом «Рейсер РС 250», без государственного регистрационного знака, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Мотоцикл упал на железнодорожных путях.
В результате в него врезался пассажирский поезд сообщением «Москва-Пекин». Водитель мотоцикла скончался на месте аварии.
На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Борзинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мотоциклист погиб, упав под поезд
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За кражу кур – 200 часов обязательных работ
Соседи заметили это и сообщили в полицию
Преступник хотел избежать наказания на Родине
Лес рубили четверо иволгинцев
Житель Читы перевёл более 25 тысяч рублей мошенникам, которые обещали выдать кредит на выгодных условиях
Аферисты действовали через интернет
Потому его быстро и нашли
Девушка-сторож пустила своих знакомых в детский сад ночью
ДТП произошло в сумерках
Возгорание случилось в Мухоршибирском районе
Его жертвами стали несколько девушек
2-летний мальчик остался без присмотра воспитателя
Полиция в кратчайшие сроки задержала рецидивиста
Происшествия, 01.08.2018
В Березовском районе местный житель предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы
Происшествия, 01.08.2018
Чаще ДТП случались из-за превышения скорости