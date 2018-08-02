В Забайкалье мотоциклист погиб, упав под поезд

На месте работают сотрудники полиции



Трагедия произошла сегодня, 2 августа, в 11.20 часов в Борзинском районе Забайкальского края. 36-летний житель Борзи, управляя мотоциклом «Рейсер РС 250», без государственного регистрационного знака, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Мотоцикл упал на железнодорожных путях.



В результате в него врезался пассажирский поезд сообщением «Москва-Пекин». Водитель мотоцикла скончался на месте аварии.



На место происшествия выехали сотрудники ОМВД России по Борзинскому району. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



