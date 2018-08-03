Тело обнаружил полицейский через несколько дней
40-летнего жителя Бурятии зарезали после предложения заняться сексом. Трагедия произошла ночью 27 июля в ДНТ «Туяа» Иволгинского района.
Мужчина после непродолжительно знакомства с 37-летней женщиной, распивал спиртное. Во время застолья он предложил ей заняться с ним сексом. Из-за этого между ними возникла ссора.
- В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в грудную клетку и шею. Закрыла дом и ушла. Чтобы скрыть следы преступления, она переоделась. Свою одежду, нож, ключ от жилья она сложила в пакет и выкинула, - сообщила «Байкал-Daily» старший следователь Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела СКР по Бурятии Надежда Раднаева.
Погибший ранее находится в поле зрения правоохранительных органов. Тело через несколько дней обнаружил полицейский, который пришёл к нему по делу. Однако ему не открыли дверь. Страж порядка заметил много летающих мух в доме сельчанина. Тогда он связался с родственниками, и они вместе обнаружили его убитым.
Сейчас обвиняемая в убийстве находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Жительница Бурятии убила мужчину за предложение заняться сексом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина взыскала с него компенсацию морального вреда
Следователи продолжают расследование причинения смерти по неосторожности врачами
Он заявил о больных коленях
Мужчина воспользовался моментом, когда мамы девочки не было дома
Тело обнаружил полицейский через несколько дней
Водитель получил травму позвоночника
Мужчина зашёл продать ягоду, однако соблазнился ноутбуком
В Железнодорожном районе полицейские раскрыли кражу, совершённую больше полугода назад
Возбуждено уголовное дело
Женщина умерла от падения на пол
ДТП произошло сегодня утром
ЧП произошло во время земляных работ
Ещё два человека доставили в больницу. ФОТО, ВИДЕО
Суд вынес приговор двум студентам, изнасиловавших женщину в её же доме
Полицейские оперативно раскрыли кражу дорогостоящего гаджета