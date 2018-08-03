Жительница Бурятии убила мужчину за предложение заняться сексом

Тело обнаружил полицейский через несколько дней



40-летнего жителя Бурятии зарезали после предложения заняться сексом. Трагедия произошла ночью 27 июля в ДНТ «Туяа» Иволгинского района.



Мужчина после непродолжительно знакомства с 37-летней женщиной, распивал спиртное. Во время застолья он предложил ей заняться с ним сексом. Из-за этого между ними возникла ссора.



- В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла несколько ударов в грудную клетку и шею. Закрыла дом и ушла. Чтобы скрыть следы преступления, она переоделась. Свою одежду, нож, ключ от жилья она сложила в пакет и выкинула, - сообщила «Байкал-Daily» старший следователь Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела СКР по Бурятии Надежда Раднаева.



Погибший ранее находится в поле зрения правоохранительных органов. Тело через несколько дней обнаружил полицейский, который пришёл к нему по делу. Однако ему не открыли дверь. Страж порядка заметил много летающих мух в доме сельчанина. Тогда он связался с родственниками, и они вместе обнаружили его убитым.



Сейчас обвиняемая в убийстве находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.



