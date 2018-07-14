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Наказать виновных: В Улан-Удэ прошёл митинг о смертельном пожаре в DNS

Наказать виновных: В Улан-Удэ прошёл митинг о смертельном пожаре в DNS
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Родные и близкие погибшего сотрудника DNS со слезами на глазах вышли на митинг, чтобы добиться справедливого расследования

Добиться справедливости

Сегодня в Улан-Удэ в парк «Юбилейный» на митинг вышли родные и близкие погибшего на пожаре сотрудника DNS Максима. Таким образом, убитые горем улан-удэнцы хотят привлечь внимание властей и общественности и добиться справедливого расследования.

На призыв о митинге откликнулись около 30 человек. Были родственники, друзья и даже те, кто не знал Максима лично. Участники митинга держали в руках плакаты с требованием справедливого расследования: «5 месяцев – ни одного виновного», «Позор», «Бизнес на крови», «Кто ответит за гибель Максима?», «Мы добьёмся правды!», «Не дадим свалить вину на Максима», «Требуем найти виновных». 

 

Атмосфера была напряжённая, организатор митинга – девушка погибшего Снежина, со слезами на глазах рассказывала о любимом. Они были вместе два года и планировали пожениться.

- Мы пытаемся доказать, что это не он виноват в пожаре. Митинг решили сделать, когда подучили сведения, о том, что DNS подаёт заявление на Максима, что он причинил материальный ущерб магазину. Соболезнования не принесли, - рассказала «Байкал-Dailу» девушка. 

 

Родные готовы собирать митинги до тех пор, пока не найдут виновника пожара.

- Пока не нашли виноватых, даже не выяснили причину пожара. Собственник демонтирует здание, и сделать какую-то экспертизу невозможно. DNS говорит, что Максим мог выбраться, разбить окно и у него были ключи. Но внутри здание почти неповрежденно, ключи не нашли, а окон нет. Пожарная сигнализация в тот день не сработала, - уверена девушка погибшего Снежина.

- Нам непонятны действия магазина, почему они скрывают правду. Мы будем добиваться справедливости, - сказал один из участников митинга. 

 

В завершении митинга в память о Максиме прошла минута молчания.

- Мы добьёмся правды и будем идти до конца. Спасибо, что поддержали, - выразила слова благодарности собравшимся мама Максима.

Страшный пожар

Как сообщал «Байкал-Daily», сильнейший пожар произошёл вечером 1 февраля - он мигом охватил помещения DNS и частично перекинулся на филиал Сбербанка. Дотла сгорела крыша, площадь, пройденная огнём, составила 350 кв. метров. Огонь полыхал около двух часов. Его тушили более 30 пожарных и 14 единиц техники.

Всё это время на улице находилась не только толпа очевидцев, но и срочно приехавшие работники DNS. Семья 26-летнего сотрудника, оказавшегося внутри, в отчаянии умоляла спасти их сына. Когда на улицу вынесли тело, крики матери были слышны далеко вокруг. Родные, находящиеся в состоянии шока, сами пытались реанимировать погибшего. 




Максим, погибший сотрудник магазина, оказался в огненной ловушке. Спасаясь от огня, он спрятался в подсобке, где и задохнулся. Выбраться наружу мужчина не мог - дверь была заперта.

Когда началось расследование, история стала запутанной. Родные Максима утверждают, что его просто заперли. По словам сестры погибшего, брат остался закрытым для работы со стеллажами, а выпустить его должна была вечером сотрудница магазина. Такое уже было раньше. Эта версия озвучивалась тем страшным вечером и в толпе во время пожара.

Однако после трагедии представители DNS заявили, что запасные ключи якобы были. В показаниях, где они были, путались даже сами сотрудники магазина. Родные искали очевидцев и просили помощи для восстановления хронологии трагедии.

Что на месте DNS

Сейчас на месте горевшего здания проводятся ремонтные работы. По словам очевидцев, отремонтированное после пожара здание, должны были открыть в июне, однако работы затянулись.

 

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