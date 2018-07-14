Наказать виновных: В Улан-Удэ прошёл митинг о смертельном пожаре в DNS









Атмосфера была напряжённая, организатор митинга – девушка погибшего Снежина, со слезами на глазах рассказывала о любимом. Они были вместе два года и планировали пожениться.



- Мы пытаемся доказать, что это не он виноват в пожаре. Митинг решили сделать, когда подучили сведения, о том, что DNS подаёт заявление на Максима, что он причинил материальный ущерб магазину. Соболезнования не принесли, - рассказала «Байкал-Dailу» девушка. Атмосфера была напряжённая, организатор митинга – девушка погибшего Снежина, со слезами на глазах рассказывала о любимом. Они были вместе два года и планировали пожениться.- Мы пытаемся доказать, что это не он виноват в пожаре. Митинг решили сделать, когда подучили сведения, о том, что DNS подаёт заявление на Максима, что он причинил материальный ущерб магазину. Соболезнования не принесли, - рассказала «Байкал-Dailу» девушка.









Родные готовы собирать митинги до тех пор, пока не найдут виновника пожара.



- Пока не нашли виноватых, даже не выяснили причину пожара. Собственник демонтирует здание, и сделать какую-то экспертизу невозможно. DNS говорит, что Максим мог выбраться, разбить окно и у него были ключи. Но внутри здание почти неповрежденно, ключи не нашли, а окон нет. Пожарная сигнализация в тот день не сработала, - уверена девушка погибшего Снежина.



- Нам непонятны действия магазина, почему они скрывают правду. Мы будем добиваться справедливости, - сказал один из участников митинга.





Сегодня в Улан-Удэ в парк «Юбилейный» на митинг вышли родные и близкие погибшего на пожаре сотрудника DNS Максима. Таким образом, убитые горем улан-удэнцы хотят привлечь внимание властей и общественности и добиться справедливого расследования.На призыв о митинге откликнулись около 30 человек. Были родственники, друзья и даже те, кто не знал Максима лично. Участники митинга держали в руках плакаты с требованием справедливого расследования: «5 месяцев – ни одного виновного», «Позор», «Бизнес на крови», «Кто ответит за гибель Максима?», «Мы добьёмся правды!», «Не дадим свалить вину на Максима», «Требуем найти виновных».