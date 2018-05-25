Жительница Бурятии соврала, что её насиловали 5 мужчин



9 апреля этого года 29-летняя жительница села Сосново-Озёрское пошла к местной гадалке, чтобы снять порчу. Во время обряда гадалка заставила её купить спиртное, якобы для того, чтобы избавиться от сглаза, которое они вместе употребили. После этого вечером пьяная женщина направилась к местному клубу, возле которого увидела в автомобиле двух мужчин, познакомилась с ними и сама начала оказывать знаки внимания одному из них. Затем добровольно вступила с мужчиной в половую связь. Следующим утром, опасаясь раннего приезда жены, житель села выгнал любовницу из дома.



Из-за такого обращения молодая женщина затаила злобу и решила отомстить сельчанину. Она обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что пятеро незнакомых мужчин два дня удерживали её в неизвестном доме и беспрерывно насиловали.





- В дальнейшем она несколько раз меняла свои пояснения в деталях. Однако следствием была полностью восстановлена картина того дня, когда заявительница познакомилась с двумя мужчинами. Их личности были установлены. После опроса мужчины согласились пройти психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, результаты которого подтвердили их невиновность. Собранные материалы были предъявлены женщине для ознакомления, после чего она призналась, что оговорила мужчин. После чего за заведомо ложный донос она уже сама была подвергнута уголовному преследованию, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.



На молодую женщину завели уголовное дело по статье 306 УК РФ – «Заведомо ложный донос, соединённый с обвинением лица в совершении тяжкого преступления».



Эта же женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Осенью прошлого года она обвинила двух местных жителей, заготавливавших сено на покосе, в своём изнасиловании. Жительница села Сосново-Озёрское написала заявление о том, что косари в течение двух дней удерживали её и насиловали. При этом якобы, насильники также вступали в гомосексуальную связь между собой.



- Указанное заявление женщины также оказалось беспочвенным, её доводы в ходе проверки не подтвердились, и за заведомо ложный донос к ней была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - уточнили в СУ СК РФ по Бурятии.



За повторное совершение аналогичного преступления судом женщине (при признании её вины) может быть назначено более суровое наказание - вплоть до трёх лет лишения свободы.

