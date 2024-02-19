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Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию

Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию
Власть,  Фото:правительство РБ
Рабочую поездку он начал с посещения Северобайкальска

Юрий Трутнев прибыл с рабочей поездкой в Бурятию. Рабочую поездку заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО начал с посещения Северобайкальска.

Вице-премьер ознакомился с проектом благоустройства парка «Северное сияние», вошедшего в мастер-план Северобайкальска. Проект реализуется с 2021 года, став победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В парке обустраивают места для отдыха и создают комфортную туристическую инфраструктуру. В рамках первого этапа, который находится на стадии завершения, созданы пешеходная сеть из деревянного настила, велодорожка, тематические площадки с арт-объектами. В рамках второго этапа будут построены торговый павильон и павильон с навесом, создана детская площадка.

Глава Бурятии Алексей Цыденов представил проект строительства нового кампуса Бурятского республиканского многопрофильного техникума инновационных технологий (БРМТИТ). Объект вошёл в план комплексного социально-экономического развития дальневосточных городов. Его строительство включает в себя образовательно-научный лабораторный комплекс, студенческое общежитие и технологический корпус - технопарк с мастерскими и площадками для демонстрационного экзамена. За счёт единой президентской субсидии будет проведена разработка проектно-сметной документации. Уже утверждено техническое задание, ведутся работы по объявлению торгов на выполнение работ по разработке проектной документации.



- Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития городского округа Северобайкальск предусмотрено также создание на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования оздоровительный лагерь «Радуга» оздоровительного детского лагеря федерального уровня «Байкал». Реализация проекта предусматривает возведение шести двухэтажных корпусов, объединённых пешеходными галереями, зонами отдыха и пирсом с выходом на Байкал, с круглогодичным отдыхом и оздоровлением детей всех регионов страны, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В одном из корпусов разместятся несколько спортзалов – спортзал со складными трибунами и спортзал боевых искусств. Корпуса будут оснащены современным оборудованием и мебелью для обеспечения отдыха, оздоровления и укрепления здоровья детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья. Для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения все здания будут оборудованы пандусами, подъёмными платформами.

полпредство

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