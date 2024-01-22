Им стал подполковник Сергей Сабанцев
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с начальником Сибирского таможенного управления, генерал-лейтенантом Александром Ястребовым. Генерал-лейтенант официально представил главе региона нового начальника Иркутской таможни, подполковника Сергея Сабанцева.
Сергей Сабанцев назначен на должность начальника Иркутской таможни приказом федеральной таможенной службы России с 17 января 2024 года. Службу в таможенных органах начал в 2001 году на должности инспектора Алтайской таможни, с 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Алтайской таможни, последние два года служил в Иркутской таможне в должности первого заместителя начальника таможни. Стаж службы в таможенных органах – 22 года.
На встрече также подвели итоги работы Иркутской таможни в 2023 году. В федеральный бюджет перечислено более 388 миллионов рублей, по различным составам правонарушений и преступлений зарегистрировано более 2700 дел об административных правонарушениях, возбуждено 32 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области представили нового начальника региональной таможни
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