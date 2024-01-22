В Иркутской области представили нового начальника региональной таможни

Власть, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Им стал подполковник Сергей Сабанцев



Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провёл рабочую встречу с начальником Сибирского таможенного управления, генерал-лейтенантом Александром Ястребовым. Генерал-лейтенант официально представил главе региона нового начальника Иркутской таможни, подполковника Сергея Сабанцева.



Сергей Сабанцев назначен на должность начальника Иркутской таможни приказом федеральной таможенной службы России с 17 января 2024 года. Службу в таможенных органах начал в 2001 году на должности инспектора Алтайской таможни, с 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Алтайской таможни, последние два года служил в Иркутской таможне в должности первого заместителя начальника таможни. Стаж службы в таможенных органах – 22 года.



На встрече также подвели итоги работы Иркутской таможни в 2023 году. В федеральный бюджет перечислено более 388 миллионов рублей, по различным составам правонарушений и преступлений зарегистрировано более 2700 дел об административных правонарушениях, возбуждено 32 уголовных дела. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



