Зампред правительства Бурятии отчитал подрядчика за срыв сроков строительства детсада





Зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников отчитал подрядную организацию за задержку ввода в эксплуатацию детского сада в пригородном селе Сотниково. Он посетил объект с рабочим визитом.О том, что объект серьёзно отстаёт от графика работ и имеет риск быть недостроенным до конца этого года, сообщил зампреду начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. Он доложил, что строительство детского сада ведётся очень медленными темпами, не хватает рабочей силы. Ежедневный мониторинг строительства и разговоры с руководством подрядной организации не дают положительных результатов.Сегодня в 8 утра Евгений Луковников выехал на объект. В это время рабочих на объекте не было, соответственно работы не велись.- Да, время раннее, 8 утра, но с вашим объёмом работ вы должны здесь работать в круглосуточном режиме. Даже освещения нет, рабочим приходится работать в темноте, - отметил он.Руководитель подрядной организации ООО «СК-Спецстрой» объяснил, что светильники они только заказали, а на объекте строители работают до 2-х часов ночи.Однако, по мнению зампреда правительства, это спорный вопрос.- Когда по контракту должен быть введён объект? 10 ноября! А сегодня какое число? 10 декабря и работы еще непочатый край: фасады не сделаны, оборудование не установлено, - добавил Евгений Луковников.Он добавил, что не видит здесь возможности компромисса в связи с низкой строительной готовностью и дал поручение Управлению капитального строительства рассмотреть возможность расторжения контракта.- Кроме того, необходимо подрядную организацию занести в реестр недобросовестных, чтобы в последующем избежать проблем с данной подрядной организацией, - заключил Луковников.- Есть подрядные организации, которые практически не требуют контроля, а есть подрядчики, которых приходится регулярно контролировать. Эта подрядная организация, к сожалению, относится ко второй категории. В начале года строительная динамика на объекте была хорошая, но в последние месяцы темпы заметно снизились. До конца декабря детский сад должен быть введен в эксплуатацию, но готовности для этого недостаточно, - рассказал Анатолий Урбанов.В свою очередь, сегодня на сайте госзакупок управление капитального строительства Бурятии опубликует документ о расторжении контракта с подрядной организацией. У фирмы есть возможность в течение двух недель исправить сложившуюся ситуацию: увеличить количество рабочей силы, устранить замечания Госстройжилнадзора, чтобы сдать объект в намеченные сроки. В случае, если в течение 10 дней компания не активизируется, решение о расторжении контракта в одностороннем порядке вступит в силу.Детский сад в селе Сотниково Иволгинского района будет рассчитан на 240 детей. Сейчас строительная готовность составляет 79%: смонтирован каркас двухэтажного здания, выполнены кровельные работы, готова система вентиляции, смонтированы лифты и построена котельная. В настоящий момент ведётся внутренняя отделка, а также монтаж фасадов. По словам подрядчика, на объекте работает 40 человек.