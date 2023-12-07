Озвучены предварительные итоги реализации программы капремонта школ в 2023 году

Их обсудили на заседании федерального штаба



План по программе капремонта школьных зданий выполнили более 50% российских субъектов. В этих регионах объекты отремонтированы более чем на 90% или в полном объёме. За реализацию проекта отвечают партия «Единая Россия» и министерство просвещения Российской Федерации.



На заседании федерального штаба «Единой России» обсудили предварительные итоги реализации программы, сообщает rostovgazeta.ru.



Как сообщил секретарь генерального совета «ЕР» Андрей Турчак, в 1384 школах капремонт выполнен на 100%. Всего планируется провести капитальный ремонт в 1765 школах. При этом средства из федерального бюджета будут привлечены для ремонта 1535 объектов. Ещё 230 школ отремонтируют только за счёт регионального финансирования. В сорока шести субъектах готовность объектов составляет более 90%.



- Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу, – сказал Андрей Турчак.



Секретарь генерального совета «ЕР» рассказал, что в девятнадцати субъектах страны есть тридцать пять объектов, в которых работы по капремонту проведены менее чем на 60%. В числе отстающих регионов – Дагестан, где ремонт не завершён ещё в пяти объектах. Ещё по три школы нужно привести в надлежащее состояние в Удмуртии, Приморском и Алтайском краях, а также в Томской области.



На заседании штаба выступил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что за весь период действия программы в России был проведён капитальный ремонт более чем трёх тысяч зданий.



Министр назвал «Единую Россию» партией дела и отметил успешный ход реализации программы. Кравцов также сообщил о решении продлить этот проект с 2025 года для других учебных учреждений – колледжей, детсадов, учреждений детского отдыха. Для этого нужно, чтобы регионы исполняли взятые на себя обязательства.



Ещё одной темой заседания штаба стала президентская программа по строительству новых школ. На этот год был запланирован запуск 390 новых зданий. По словам Андрея Турчака, программа капремонта – одна из наиболее успешных и востребованных среди населения наряду с программами формирования комфортной городской среды и социальной газификации.



Турчак призвал глав регионов «красной» зоны и ответственных лиц уложиться в плановые графики, чтобы своевременно сдать объекты, сообщается на сайте er.ru.



До конца текущего года партия совместно с министерством просвещения РФ планируют провести ещё один федеральный штаб, на котором «отстающие» регионы дадут отчёт о том, получилось ли у них скорректировать ситуацию с вводом школ.



- В 2023 году было отремонтировано 17 образовательных организаций в районах Республики Бурятия и городе Улан-Удэ, включая 1 государственную и 16 муниципальных организаций, на общую сумму 1 136 258 тыс. рублей. Всего за период с 2017 года по 2024 год показатель составит 40 построенных новых школ на 13 822 места. Также в рамках «Партийного десанта» депутатами «Единой России», сенаторами и общественниками для проверки хода строительства было осуществлено более ста выездов, - рассказал руководитель исполнительного комитета Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Ведерников.





