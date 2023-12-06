В Улан-Удэ увеличилось число пожаров в частном жилом секторе

Власть, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

С начала октября этого года в столице Бурятии произошло 33 возгорания в домах и квартирах



В результате пожаров травмировано 9 человек и погибло 3 человека, сообщает комитет по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности администрации г. Улан-Удэ. Основными причинами пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнём, в т.ч. неосторожность при курении;

- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации печного отопления;

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.



Администрация города напоминает жителям Улан-Удэ о соблюдении правил пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включённые в электросеть бытовые электроприборы и топящиеся печи;

- следите за исправностью электропроводки, электрооборудования и печей; не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии во избежание перегрузки электросети;

- не топите печи дровами более 3-4 часов (за исключением печей длительного горения), во избежание перекала печей;

- проводите с детьми профилактические беседы, убирайте источники открытого огня (свечи, спички и т.д.) в недоступные для них места и не допускайте игр с огнём;

- избегайте курение в квартире.



При возникновении пожара звоните по телефонам «101» или «112».



