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Новым начальником полиции Улан-Удэ стал Баир Галданов

Новым начальником полиции Улан-Удэ стал Баир Галданов
Власть,  Фото:МВД по Бурятии
Он уроженец Кижинги

Начальником управления МВД по Улан-Удэ назначен 48-летний полковник полиции Баир Галданов. В эту должность он вступил в октябре, сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Прежним начальником городской полиции был Дмитрий Семенов, он занимал эту должность семь лет. В конце сентября он был назначен заместителем начальника управления МВД России по Хабаровскому краю.

Баир Галданов родился 19 июня 1975 года в селе Кижинга.

В 1997 году окончил Читинскую специальную среднюю школу милиции МВД России. В 2001 году окончил Восточно-Сибирский институт МВД России (Иркутск).

Начинал службу оперуполномоченным уголовного розыска Октябрьского района Улан-Удэ.

Последняя должность - заместитель начальника управления МВД России по Улан-Удэ (с апреля 2015 по 9 октября 2023-го).

Женат. Награждён ведомственными наградами МВД.
назначение полиция МВД Бурятии

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