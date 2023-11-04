Жителям республики пожелали здоровья и успехов
Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:
«Дорогие земляки! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник хоть и молодой, но наполнен глубоким смыслом. Более четырёх веков назад в тяжёлые для России времена, наш народ объединился для общей борьбы во имя независимости страны.
Сегодня День народного единства по-прежнему объединяет всех нас, ведь главным богатством нашей страны всегда было в единстве народов, её многообразии и культурном наследии. Веры всех нас, россиян, в свою страну и её достойное будущее. Каждый из нас на своём месте трудится на благо Родины. И пусть она всегда остаётся такой, какой мы её знаем и любим, –сильной, свободной и единой!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и добрых начинаниях!»
Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с Днём народного единства
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он получил медаль «За проявленное мужество»
С жалобой местный житель дошёл до прокурора республики
По всей стране пройдут разнообразные патриотические мероприятия
Власть, 01.11.2023
Он обсудил в столице мастер-план Улан-Удэ и нашумевшие правки в закон о Байкале
В Муйском районе машинам разрешат ездить по льду после 20 декабря
Им стал Валентин Дакич
Его определят тайным голосованием
За звание лучших поборются 20 человек
Алексей Цыденов рассказал о роли Штатов в Великой Отечественной войне
Игорь Шутенков рассказал о месячнике чистоты
Он освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе
Стороны подтвердили активизацию сотрудничества между странами
Субботник прошёл в сквере имени Пушкина
Мать мальчика обратилась за помощью в прокуратуру
МРОТ проиндексируют на 18,5%