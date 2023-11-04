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Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с Днём народного единства

Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с Днём народного единства
Власть,  Фото:пресс-служба УУГСД
Жителям республики пожелали здоровья и успехов

Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:

«Дорогие земляки! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник хоть и молодой, но наполнен глубоким смыслом. Более четырёх веков назад в тяжёлые для России времена, наш народ объединился для общей борьбы во имя независимости страны.

Сегодня День народного единства по-прежнему объединяет всех нас, ведь главным богатством нашей страны всегда было в единстве народов, её многообразии и культурном наследии. Веры всех нас, россиян, в свою страну и её достойное будущее. Каждый из нас на своём месте трудится на благо Родины. И пусть она всегда остаётся такой, какой мы её знаем и любим, –сильной, свободной и единой!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и добрых начинаниях!»

ГорсоветУУ День народного единства поздравление

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