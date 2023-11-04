Горсовет Улан-Удэ поздравил Бурятию с Днём народного единства

Жителям республики пожелали здоровья и успехов



Председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев поздравил жителей Бурятии с Днём народного единства. В поздравлении говорится:



«Дорогие земляки! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с Днём народного единства!



Этот праздник хоть и молодой, но наполнен глубоким смыслом. Более четырёх веков назад в тяжёлые для России времена, наш народ объединился для общей борьбы во имя независимости страны.



Сегодня День народного единства по-прежнему объединяет всех нас, ведь главным богатством нашей страны всегда было в единстве народов, её многообразии и культурном наследии. Веры всех нас, россиян, в свою страну и её достойное будущее. Каждый из нас на своём месте трудится на благо Родины. И пусть она всегда остаётся такой, какой мы её знаем и любим, –сильной, свободной и единой!



Желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах и добрых начинаниях!»



