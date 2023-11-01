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Алексей Цыденов вернулся в Бурятию с новостями из Москвы

Алексей Цыденов вернулся в Бурятию с новостями из Москвы
Власть, 
Он обсудил в столице мастер-план Улан-Удэ и нашумевшие правки в закон о Байкале

Утром 1 ноября глава Бурятии вернулся домой из очередной рабочей поездки в Москву. Её итоги Алексей Цыденов подвёл в своём telegram-канале. Он сообщил, что принял участие в стратегической сессии по развитию Дальнего Востока, которую проводил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На мероприятии, по словам руководителя региона, рассмотрели ряд инициатив, касающихся дополнительной поддержки инвесторов, развития туризма, формирования повышенного дальневосточного медицинского стандарта, ремонта и реконструкции техникумом и колледжей, развития высших учебных заведений и кураторства ведущих московских и питерских вузов над дальневосточными.

Кроме того, на стратегической сессии затронули вопрос о выплате россиянам миллиона рублей при рождении третьего ребёнка и меры по обеспечению надёжного энергоснабжения.

- В рамках обсуждения обратил внимание на необходимость сдерживать рост тарифов на электроэнергию в рамках проектов по строительству дополнительных мощностей электрогенерации. Председатель правительства дал поручение проработать все предложения в рамках бюджетного процесса, – рассказал Алексей Цыденов.

Отдельное внимание глава кабмина обратил на реализацию мастер-планов по развитию российских городов, включая Улан-Удэ и Северобайкальск.

- Премьер дал прямое поручение обеспечить финансирование мероприятий в рамках мастер-планов, – добавил глава РБ.

Он также побывал на заседании правительственной комиссии по развитию Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

- Для нас имеет особое значение повышения пропускной способности железной дороги, поскольку не все наши грузы сейчас можно вывезти. А в перспективе развитие республики впрямую связано с увеличением отгрузки на предприятиях, – пояснил руководитель региона.

Цыденов выступил и на форуме по развитию общественного транспорта, который организовал российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). На нём присутствовал помощник президента России Владимира Путина – Игорь Левитин

- Сейчас мы много вкладываем как в развитие городского, так и межмуниципального общественного транспорта. Есть отдельные поручения президента о помощи нашей республике, но всё равно потребностей ещё много, – отметил глава.

Ещё на одной рабочей встрече он поговорил с профильными специалистами о нашумевших поправках в федеральный закон «О Байкале», которые хотят рассмотреть на весенней сессии Госдумы. Они предполагают отмену запрета на сплошные санитарные рубки в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и ряда других ограничений.

- Шума вокруг закона много, но при детальном рассмотрении наших предложений специалисты поддерживают нашу позицию. Мы предлагаем обеспечить социальную справедливость для проживающих на Байкале людей и развитие инфраструктуры не в ущерб ему, а ещё и с улучшением природоохранных мероприятий – за счёт строительства очистных, повышения пожарной безопасности и снижения антропогенной нагрузки, – резюмировал Цыденов.

глава Бурятии Москва правительство России Байкал транспорт

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