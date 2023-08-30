Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты

Из пожарной части в Заиграевском районе уже начали увольняться люди
Накануне местные паблики в соцсетях облетело видеообращение к главе Бурятии, которое записали сотрудники пожарной части (ПЧ) № 70 из заиграевского посёлка Онохой. Они пожаловались Алексею Цыденову на низкие зарплаты – за свой нелёгкий труд люди получают всего 22 тысячи рублей в месяц.
Многие уже собрались увольняться из-за «невыносимых условий», сообщили пожарные.
- Из 15 человек, числящихся в штате, сейчас работают 12. Шесть написали заявление на увольнение, двое находятся на длительных больничных. Итого остаётся четыре. Приехавшее начальство заявило, что в связи с этим ПЧ № 70 закроется. Люди не согласны работать за копейки. Наша зарплата – около 22 тысяч рублей, хотя в соседних регионах такие же пожарные получают по 40-45. А выполняем мы ту же работу, – рассказали сотрудники части.
Из-за нехватки пожарных трудиться они вынуждены сутки через двое. Шиномонтаж и ремонт части тоже приходится делать за свой счёт, своими силами и в свободное от службы время. Речь, в частности, о покраске, побелке и замене электропроводки.
- Полностью отсутствует материально-техническое обеспечение, тёплые туалеты, душевые кабины. После выезда на пожар элементарно не можем помыться и подготовиться к следующему. Также нас не устраивает барское отношение начальства, когда приезжают из Улан-Удэ и начинается крик, ор, мат. Обвиняют нас во всём, в чём можно, хотя со своей стороны ничем не обеспечивают для выполнения задач, – заявили огнеборцы.
Они тушат возгорания не только в Онохое, но и в Усть-Бряни, Ацагате, Нижних Тальцах, Эрхирике и нескольких десятках ДНТ и СНТ. Всего там проживает более 20 тысяч человек.
- Объём работы колоссальный. Просим обратить внимание на нас, ведь в случае ликвидации ПЧ № 70 в зоне риска окажется огромное число людей, – заключили пожарные.
В республиканском агентстве ГО и ЧС ситуацию пока не комментируют. Вероятно, официальные комментарии появятся позже.
Пожарные пожаловались главе Бурятии на барское отношение начальства и смехотворные зарплаты
Общество, Фото:
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