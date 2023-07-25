Премьер-министр осмотрел цеха флагмана бурятской промышленности
Средняя зарплата в на Улан-Удэнском авиационном заводе колеблется в пределах 82-87 тысяч рублей. Сумму озвучили председателю правительства России Михаилу Мишустину в ходе его рабочего визита на предприятие.
- То, что надо, - прокомментировал Мишустин.
На Улан-Удэнском авиазаводе трудится более шести тысяч сотрудников.
В одном из цехов предприятия Михаил Мишустин ознакомился с этапом «дождевания» – проверки фюзеляжа вертолёта на течи под давлением.
Председателю правительства также представили один из готовых образцов многофункционального вертолёта Ми-171А2, который позволяет летать в любых погодных условиях и использовать систему полного автопилота. Мишустин осмотрел кабину пилотов и отметил эргономичность модели.
На Улан-Удэнский авиационный завод премьер-министр отправился после визита на ЛВРЗ. Там Михаилу Мишустину также назвали среднюю зарплату заводчан – более 64 тысяч. Глава Бурятии Алексей Цыденов добавил, что в среднем по республике зарплата достигает уровня 53 тысяч рублей.
«То, что надо»: Мишустин узнал о средней зарплате на Улан-Удэнском авиазаводе
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