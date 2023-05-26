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Экс-министр промышленности Бурятии внезапно стал высокопоставленным чиновником в Коми

Экс-министр промышленности Бурятии внезапно стал высокопоставленным чиновником в Коми
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он сел в кресло зампреда правительства республики

Глава республики Коми Владимир Уйба назначил нового заместителя председателя правительства региона. Им стал Антон Виноградов – бывший министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.
 
Уйба уже подписал соответствующее распоряжение. Документ вступил в силу 26 мая.

Новоиспечённый зампред правительства Коми распрощался с креслом главы Минпромторга Бурятии в октябре 2021-го. Он занимал этот пост с февраля того же года. Сообщалось, что Виноградов перейдёт в крупную бизнес-структуру, которая занимается реализацией проектов в сфере информационных технологий в России и по всему миру, а также продолжит работу в республике в качестве советника главы региона Алексея Цыденова на общественных началах – будет курировать различные промышленные и инвестиционные проекты.

Антон Виноградов появился в Бурятии пять лет назад и с февраля 2018-го по май 2019-го трудился министром по инвестициям. С конца июня того же года по февраль 2021-го  являлся главой полпредства РБ при президенте России в Москве, а затем вновь начал руководить Минпромторгом.

Справка: 
 
Антон Виноградов родился в Киеве 18 марта 1985 года. В 1986-ом с семьёй переехал в Москву. Окончил с серебряной медалью Одинцовскую муниципальную гимназию № 4, в 2007-ом с отличием – факультет менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова, затем в 2009-ом – юридический факультет Российской правовой академии Минюста России и в 2010-ом – очную аспирантуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны (РАНХиГС). Является кандидатом экономических наук. Свободно владеет английским и немецким языками.

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