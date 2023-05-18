18 мая

17 мая

Популярное

В Бурятии районные чиновники забыли разместить данные о закупке

В Бурятии районные чиновники забыли разместить данные о закупке
Власть, 
Виновника оштрафовали на 20 тысяч

Прокуратура Окинского района Бурятии обнаружила нарушение законодательства о контрактной системе.

- Установлено, что в нарушение законодательства муниципальным автономным учреждением администрации муниципального образования «Окинский район» не размещено положение о закупках в Единой информационной системе в сфере закупок, - сообщает прокуратура Бурятии.

Исполняющий обязанности прокурора района внёс представление начальнику учреждения. После этого нарушения были устранены.

Сотрудники учреждения привлечён к административной ответственности по чч. 3, 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре. 
прокуратура госзакупки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за гаражей внесли изменения в Генплан города
В Улан-Удэ из-за гаражей внесли изменения в Генплан города
Власть, 17.05.2023
Общая площадь площадки составит 2,4 гектаров
Волк Шоно станцевал на совещании у губернатора Забайкалья
Волк Шоно станцевал на совещании у губернатора Забайкалья
Власть, 17.05.2023
Регион готовится принять чемпионат России по стрельбе из лука
Турчак: В единый стандарт помощи участникам СВО вошли льготы для их семей
Турчак: В единый стандарт помощи участникам СВО вошли льготы для их семей
Власть, 17.05.2023
Продолжается расширение перечня мер господдержки участников спецоперации и их семей
Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье
Зампрокурора Бурятии сажала сосны в Забайкалье
Власть, 15.05.2023
Светлана Козлова стала почётным гостем экоакции в соседнем регионе
Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил власти Бурятии
Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил власти Бурятии
Власть, 12.05.2023
Он отметил работу республики по реализации нацпроектов и федеральных программ
Мэрия Улан-Удэ передала УАЗ для участников СВО
Мэрия Улан-Удэ передала УАЗ для участников СВО
Власть, 12.05.2023
Автомобиль вручили десантникам
В Улан-Удэ наконец-то смогут отремонтировать обезображенные Гостиные ряды
В Улан-Удэ наконец-то смогут отремонтировать обезображенные Гостиные ряды
Власть, 11.05.2023
Разваливающийся федеральный памятник передали в собственность Бурятии
В Бурятии экс-чиновница вернёт государству сумму взяток
В Бурятии экс-чиновница вернёт государству сумму взяток
Власть, 11.05.2023
Взятки она получила от четырёх человек
В Бурятии назначен Гусиноозёрский межрайонный прокурор
В Бурятии назначен Гусиноозёрский межрайонный прокурор
Власть, 11.05.2023
Приказ о назначении подписал генпрокурор России

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^