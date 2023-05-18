Виновника оштрафовали на 20 тысяч
Прокуратура Окинского района Бурятии обнаружила нарушение законодательства о контрактной системе.
- Установлено, что в нарушение законодательства муниципальным автономным учреждением администрации муниципального образования «Окинский район» не размещено положение о закупках в Единой информационной системе в сфере закупок, - сообщает прокуратура Бурятии.
Исполняющий обязанности прокурора района внёс представление начальнику учреждения. После этого нарушения были устранены.
Сотрудники учреждения привлечён к административной ответственности по чч. 3, 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
В Бурятии районные чиновники забыли разместить данные о закупке
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