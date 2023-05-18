В Бурятии районные чиновники забыли разместить данные о закупке

Виновника оштрафовали на 20 тысяч



Прокуратура Окинского района Бурятии обнаружила нарушение законодательства о контрактной системе.



- Установлено, что в нарушение законодательства муниципальным автономным учреждением администрации муниципального образования «Окинский район» не размещено положение о закупках в Единой информационной системе в сфере закупок, - сообщает прокуратура Бурятии.



Исполняющий обязанности прокурора района внёс представление начальнику учреждения. После этого нарушения были устранены.



Сотрудники учреждения привлечён к административной ответственности по чч. 3, 6 ст. 7.32.3 КоАП РФ «Нарушение порядка осуществления закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

