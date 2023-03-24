Мэрия Улан-Удэ неформально объяснила ситуацию с улицей Трубачеева

Сотрудники ответили в комментариях в соцсети

Телеграм-канал БурАССР 2.0 опубликовал эмоциональный пост о ситуации с перекрытием улицы Трубачеева в Улан-Удэ из-за работ по третьему мосту через Уду: «Строительство моста - дело хорошее, но почему нельзя было организовать нормальный объезд? Яма на яме. Можно ведь было грейдером пройтись, ямы залатать, кусты убрать, машины старые от СТО убрать, чтобы они не мешались».

В комментариях появился такой ответ с объяснениями от мэрии и о путях решения «неожиданных» проблем:

«По итогам выездного совещания подразделений администрации города на территорию вблизи Трубачеева, 144А принято решение дополнительно обустроить три пешеходных перехода по объездной дороге. Вопрос о подрезке деревьев прорабатывается администрацией района совместно с «Городским лесничеством» и собственниками хозяйствующих субъектов. Грейдирование и отсыпка грунтовой дороги вдоль дома по ул. Трубачеева, 152а будут выполнены в период положительной среднесуточной температуры наружного воздуха силами «Комбината по благоустройству».

В мэрии пояснили, что из-за промерзания грунта и понижения среднесуточных температур до минусовых значений грейдирование улиц столицы Бурятии приостановлено до схода снега. Его проведут когда станет тепло.

«Также решено установить ограничительные столбики для разграничения пешеходной зоны от магазина «Николаевский» до выезда на ул. Сахьяновой», - добавили чиновники.