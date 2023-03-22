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В Бурятии назначен заместитель министра экономики

В Бурятии назначен заместитель министра экономики
Власть,  Фото:t.me/Mineconomic03

Им стал бывший инженер

Пост замминистра экономики Бурятии занял 37-летний Арсалан Ниндаков. Он занял должность заместителя министра экономики республики - председателя комитета по управлению доходами с 20 марта.

Арсалан Ниндаков родился 18 мая 1985 года в Хоринске, сообщили в министерстве. В 2007 году окончил Томский государственный университет по направлению подготовки «Конструирование и производство изделий из композиционных материалов», получив квалификацию «Инженер».

С 2008 по 2009 годы проходил службу в армии.

В 2013 году окончил Новосибирский институт экономики и менеджмента по направлению подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», получив квалификацию «Экономист».

Ниндаков начал трудовую деятельность на должности специалиста I разряда в отделении по Хоринскому району управления Федерального казначейства по Бурятии. С 2010 по 2015 годы работал в экономическом отделе администрации Хоринского района. 

В ноябре 2015 года занял должность консультанта в отделе макропрогнозирования и программирования министерства экономики РБ.

В декабре 2020 года был назначен заместителем председателя комитета инвестиций - начальником отдела инвестиционной политики Минэка.

20 марта 2023 года назначен на пост заместителя министра экономики Бурятии - председателя комитета по управлению доходами министерства экономики.

Женат, имеет 2 детей.

Пост заммнистра ранее занимал Виктор Винокурцев. Он в декабре 2022 года стал министром промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. 
Правительство РБ минэкономики назначение

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