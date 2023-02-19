Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»

«Врагу нужны не только лишь ресурсы, не только рынки сбыта и контроль, в прицеле молодые души…» - говорится в ней
Глава Бурятии Алексей Цыденов ко Дню защитника Отечества представил поэму собственного сочинения.
Он зачитал её на большом благотворительном предпраздничном концерте-марафоне, который состоялся в субботу, 18 февраля, в Физкультурно-спортивном комплексе. В этот день посетители концерта приняли участие в сборе средств в поддержку воинов-земляков, участвующих в СВО, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- В этом году День защитника Отечества приобретает особый статус ввиду проведения специальной военной операции. Наши воины, наши ребята, наши земляки очень достойно защищают нашу Родину! Их близкие ждут их дома, кто-то, к сожалению, потерял своего героя, склоняю голову перед ними. Вся наша республика сплотилась, все наши районы и поселения помогают , кто чем может, помощь нашим ребятам идёт постоянно, - сказал Алексей Цыденов.
Он продолжил свое поздравление поэмой собственного сочинения, напомнив, что ранее принял участие в телевизионном проекте «Слово классика» (16+). Тогда Алексей Цыденов продекламировал стихотворение Василия Лебедева-Кумача «Так говорил танкистам политрук».
- Все произведения в этом проекте были на тему Великой Отечественной войны, поэтому я решил написать своё произведение, вложил в эти строки все то, что я хотел сказать ранее, но по какой-то причине не смог или не успел, - пояснил глава.
Поэма Алексея Цыденов «Родина в огне»:
Моя страна прошла рубеж невозвращения.
Прошла рубеж терпенья и прощения.
Когда коварный враг, кусая постоянно,
По капле кровь пускал.
Не только фигурально.
Когда нападки санкциями, ложью и давлением
Стрельбой сопровождались, смертью и презрением.
Враг презирал исконные права,
Народов дружбу, братские союзы.
И создавал и финансировал сполна
Бандитские нацистские угрозы.
Наш северный Кавказ был только первый в списке,
Куда война пришла тропою террористской.
Чечня и Дагестан в огне боёв в разрушенных селеньях
Прошли свой путь борьбы.
Тот, что уже не помнит молодое поколение.
А враг, он не забыл, он выучил урок.
И для напасти новой
Лишь отодвинул срок.
Какая цель, зачем кусать Россию?
Зачем всё время разжигать пожар?
Всё просто. Цель одна – нажива.
Сегодня, завтра, навсегда.
И то, что гегемон желает править миром,
Война не прекратится никогда.
Война за право жить, за право быть свободным.
За право самому решать свою судьбу.
Не быть придатком чьих-то интересов,
Не быть разменною монетою в торгу.
Врагу нужны не только лишь ресурсы,
Не только рынки сбыта и контроль.
В прицеле молодые души, их в будущем особенная роль.
Пример наглядный – это Украина.
Где всё, что враг хотел, он сделать смог.
Где поражение умов и душ прошло без сбоя,
И в результате ужасающий итог.
Враг сделал вывод из провалов на Кавказе,
Где пришлым террористам хода нет.
И начал сеять семена заразы в умах людей
И сеял много лет.
Он сделал ставку на развал народа
За счёт отравы ложью.
Для себя.
Чтобы использовать потом против России,
Лишь собственные выгоды блюдя.
Рисуя иллюзорные картины
Расцвета в европейской стороне.
Он отрывал лишь дальше от России,
И потихоньку всё подталкивал к войне.
И к сожаленью, это получилось.
Народ всерьёз поверил в разворот.
То, что с Россией вместе – это плохо.
А если против, то наоборот.
Вслепую следую указке кукловодов
И веря лживым пакостным словам,
Всё больше украинцев позволяли
Собой манипулировать врагам.
В иллюзии свободы и движения,
К расцвету, к европейским берегам,
Позволили мерзавцам сесть на шею,
Не веря ни ушам и ни глазам.
Не видя, как своих же убивают,
с Майдана начиная.
И потом.
В Одессе заживо людей сжигают,
Смотря на это, стоя под окном.
Целенаправленно годами убивая
В Донбассе своих собственных людей
Нацбаты людской облик потеряли,
Всё больше походили на зверей.
*** *** *** или другие,
Ведь это ваши были палачи.
Им позволялось всё и даже больше,
А вы не слышали, хоть в ухо вам кричи.
На вашу землю враг пришёл надолго,
Пришёл с оружием, нацеленным на нас.
Решив создать угрозу для России,
В итоге он подставил только вас.
Плацдармом становясь для интересов
Чужих, кровавых, что же ждали вы в ответ?
Что будет это продолжаться бесконечно?
И что не сможем мы сказать такому нет?
Нет! Мы такого не допустим.
Мы не танцуем под чужие бубенцы.
Мы помним, как сражались наши деды.
Как поднимали Родину отцы.
И пусть на нас давленье всё сильнее,
Но нам к такому и не привыкать.
Нас многие пытались взять нахрапом,
Пленить, купить, ну или поломать.
Извне Россию просто не осилить.
Кто только не пытался много раз.
Нас можно изнутри только ослабить,
Но мы сжимаем зубы в трудный час.
Да, нашей молодёжи в душу
Коварный враг стучится всё сильней.
Он ищет слабину, чтобы порушить
Сплоченность нации, чтоб разобщить людей.
Есть те, кто оказался слаб душою,
Сбежал и прячется от Родины вдали.
Бог им судья. Мы не казним изгоев.
Они и там чужие - не свои.
А здесь в России, как в былое время,
В эпоху трудных яростных годин
Народ сплотился и объединился.
Герои Родины поднялись как один.
И матери, что слёзы утирая,
Стоят и молятся ночами без конца.
И жены, детей к сердцу прижимая,
Им шепчут: «Вот дождёмся мы отца».
Их муж и сын, отец и дед сейчас стоят на поле брани
А мы всё молимся за то, чтоб они были вместе с нами.
Россия сильная своим многообразьем,
Народами, историей своей.
Мы победим, как это было прежде.
И мы дождёмся этих светлых дней.
Моя страна прошла рубеж не возвращения,
Прошла рубеж терпенья и прощенья.
Для нас зажглась победная звезда.
Мы сильные, мы сможем, как всегда!»
Глава Бурятии написал поэму «Родина в огне»
Власть, Фото:
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