Бурятия рухнула на управленческое дно

Республика стала ярко выраженным аутсайдером по качеству управления







- Анализ эффективности управления в регионах по итогам года демонстрирует падение среднего балла (с 0,599 до 0,585) на фоне новых вызовов и форс-мажорных обстоятельств, с которыми пришлось столкнуться практически всем субъектам, – отмечают в АПЭК.



Ранее эксперты отмечали здесь рост, связанный с преодолением последствий пандемии коронавируса. Однако адаптация к внешнему санкционному давлению и социально-экономической турбулентности в 2022-ом в стране прошла весьма дифференцированно.



Самое сильное падение произошло в рамках финансово-экономического блока, где показатели эффективности оказались наиболее низкими – чуть ниже, чем в разгаре пандемии COVID-19 в 2020-ом. Это противоречит тренду 2021-го, когда эффективность в рамках финансово-экономического блока существенно выросла после ослабления коронавируса.



В то же время усилия властей, направленные на стабилизацию социальной ситуации, выглядели достаточно результативными. По этой причине эффективность в рамках соцблока упала не очень сильно.



- Наиболее высокими, как и ранее, остались средние баллы политико-управленческого блока, что в целом свидетельствует об адекватном качестве политического управления в регионах России, несмотря на небольшой спад показателей, – констатируют в АПЭК.



Первое место в 2022 году заняла Москва. Тюменская область переместилась второе. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Чечня, Белгородская, Ростовская, Челябинская, Ленинградская и Калужская области.



Число регионов-аутсайдеров, получивших менее 0,5 единиц, увеличилось с двух до четырёх. Но это далеко не самый плохой показатель, поскольку в 2020-ом таковых было 16. Худшим осталась Хакасия – на последнем месте она уже третий год подряд.



Кроме того, в нижней десятке (с 80 по 89 места) значатся Тыва и Бурятия, годом ранее также попавшие в число самых ярко выраженных аутсайдеров. В списке также – Волгоградская область, Коми, Карелия, Удмуртия, Еврейская АО, Орловская область и Калмыкия.



Смогли улучшить свои позиции и покинули прошлогоднюю группу аутсайдеров Алтай и Ингушетия, занимавшие четвёртое и третье место с конца соответственно, а сейчас поднявшиеся до 78-го и 79-го.





Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило очередной, десятый по счёту рейтинг эффективности управления в субъектах РФ. Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В исследовании аналитики дали оценку эффективности ныне действующих властей и, в частности, высших должностных лиц – то есть глав регионов – в ушедшем 2022 году.