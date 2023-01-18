18 января

17 января

Популярное

Бурятия рухнула на управленческое дно

Бурятия рухнула на управленческое дно
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Республика стала ярко выраженным аутсайдером по качеству управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) подготовило очередной, десятый по счёту рейтинг эффективности управления в субъектах РФ. Он основан на синтезе экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических и рейтинговых данных. В исследовании аналитики дали оценку эффективности ныне действующих властей и, в частности, высших должностных лиц – то есть глав регионов – в ушедшем 2022 году.
 
- Анализ эффективности управления в регионах по итогам года демонстрирует падение среднего балла (с 0,599 до 0,585) на фоне новых вызовов и форс-мажорных обстоятельств, с которыми пришлось столкнуться практически всем субъектам, – отмечают в АПЭК.
 
Ранее эксперты отмечали здесь рост, связанный с преодолением последствий пандемии коронавируса. Однако адаптация к внешнему санкционному давлению и социально-экономической турбулентности в 2022-ом в стране прошла весьма дифференцированно.

Самое сильное падение произошло в рамках финансово-экономического блока, где показатели эффективности оказались наиболее низкими – чуть ниже, чем в разгаре пандемии COVID-19 в 2020-ом. Это противоречит тренду 2021-го, когда эффективность в рамках финансово-экономического блока существенно выросла после ослабления коронавируса.
 
В то же время усилия властей, направленные на стабилизацию социальной ситуации, выглядели достаточно результативными. По этой причине эффективность в рамках соцблока упала не очень сильно.

- Наиболее высокими, как и ранее, остались средние баллы политико-управленческого блока, что в целом свидетельствует об адекватном качестве политического управления в регионах России, несмотря на небольшой спад показателей, – констатируют в АПЭК.
 
Первое место в 2022 году заняла Москва. Тюменская область переместилась второе. Далее идут Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Чечня, Белгородская, Ростовская, Челябинская, Ленинградская и Калужская области.
 
Число регионов-аутсайдеров, получивших менее 0,5 единиц, увеличилось с двух до четырёх. Но это далеко не самый плохой показатель, поскольку в 2020-ом таковых было 16. Худшим осталась Хакасия – на последнем месте она уже третий год подряд.
 
Кроме того, в нижней десятке (с 80 по 89 места) значатся Тыва и Бурятия, годом ранее также попавшие в число самых ярко выраженных аутсайдеров. В списке также – Волгоградская область, Коми, Карелия, Удмуртия, Еврейская АО, Орловская область и Калмыкия.
 
Смогли улучшить свои позиции и покинули прошлогоднюю группу аутсайдеров Алтай и Ингушетия, занимавшие четвёртое и третье место с конца соответственно, а сейчас поднявшиеся до 78-го и 79-го.

рейтинг власть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия рухнула на управленческое дно
Бурятия рухнула на управленческое дно
Власть, 18.01.2023
Республика стала ярко выраженным аутсайдером по качеству управления
Алексей Цыденов устроил голосование по отмене концерта в честь Бурятии в Кремле
Алексей Цыденов устроил голосование по отмене концерта в честь Бурятии в Кремле
Власть, 17.01.2023
Власти решили посоветоваться с населением, стоит ли устраивать пышное торжество в столице
Губернатор Иркутской области получил благодарность от РГО
Губернатор Иркутской области получил благодарность от РГО
Власть, 17.01.2023
На заседании попечительского совета Иркутского областного отделения Русского географического общество подвели итоги работы в 2022 году
В мэрии Улан-Удэ нашли замену мобилизованному чиновнику
В мэрии Улан-Удэ нашли замену мобилизованному чиновнику
Власть, 17.01.2023
Андрей Саянский, прежде занимавший пост, попал под частичную мобилизацию осенью
Российский сенатор выступил за ужесточение визовой политики для туристов из Европы
Власть, 16.01.2023
Туристы из России жалуются на долгий срок обработки заявлений по выдаче шенгенских виз, частые отказы
Председатель правительства ДНР поблагодарил Бурятию за помощь
Председатель правительства ДНР поблагодарил Бурятию за помощь
Власть, 16.01.2023
«Благодаря региону-куратору в Старобешевском районе были отремонтированы детские сады, школы, многоквартирные дома», - отметил Виталий Хоценко
Баунтовский райсовет в Бурятии пополнился двумя «единороссами»
Баунтовский райсовет в Бурятии пополнился двумя «единороссами»
Власть, 16.01.2023
В Общественной палате заявили, что выборы прошли без нарушений
Уроженец Улан-Удэ назначен замминистра строительства Забайкалья
Уроженец Улан-Удэ назначен замминистра строительства Забайкалья
Власть, 13.01.2023
Сергей Банников занимал аналогичный пост в Бурятии с 2015 по 2019 годы
Глава Бурятии поздравил сотрудников прокуратуры
Глава Бурятии поздравил сотрудников прокуратуры
Власть, 12.01.2023
В этом году День прокуратуры празднуют на государственном уровне в 28-й раз
В Иркутской области замгубернаторов исключили из правительства
В Иркутской области замгубернаторов исключили из правительства
Власть, 11.01.2023
В регионе вступили в силу поправки к Уставу области
В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов
В Бурятии назначен новый замминистра природных ресурсов
Власть, 11.01.2023
Также он возглавил комитет государственной политики в сфере охраны окружающей среды
В Бурятии возбудили уголовное дело о клевете по заявлению министра культуры
В Бурятии возбудили уголовное дело о клевете по заявлению министра культуры
Власть, 11.01.2023
Соелма Дагаева заявила, что в соцсетях подрывают её репутацию
Алексей Цыденов поручил районным главам разобраться со школьными автобусами
Алексей Цыденов поручил районным главам разобраться со школьными автобусами
Власть, 11.01.2023
Этот вопрос пообещали взять под контроль в республиканском правительстве

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^