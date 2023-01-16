«Благодаря региону-куратору в Старобешевском районе были отремонтированы детские сады, школы, многоквартирные дома», - отметил Виталий Хоценко
Председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко поблагодарил Бурятию за помощь.
Премьер ДНР рассказал, что в этом году масштабное восстановление Старобешевского района, над которым взяла шефство Бурятия, продолжится.
- В рамках подписанного соглашения с Республикой Бурятия согласован перечень объектов, которые будем восстанавливать в 2023 году. В приоритете - социальные объекты. Школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и спорта. У наших детей появится большая спортивная современная площадка с искусственным покрытием. Также будет проводиться ремонт водопроводных систем, инженерных сетей и дорог. Работы много, - отметил Виталий Хоценко.
По его словам, в 2022 году строители из Бурятии работали над восстановлением объектов «качественно и с душой».
- Благодаря региону-куратору в Старобешевском районе были отремонтированы детские сады, школы, многоквартирные дома. Территории были переданы учебники и спортинвентарь, в школах оборудованы компьютерные классы и закуплены автобусы. Выражаю сердечную благодарность главе Республики Бурятия Алексею Самбуевичу Цыденову и всем жителям региона за поддержку Донецкой Народной Республики, - сказал Виталий Хоценко.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом ДНР летом 2022 года. Республика помогает привести там в порядок дороги, придомовые территории, школы и детские сады, повреждённые обстрелами дома и пр.
Председатель правительства ДНР поблагодарил Бурятию за помощь
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