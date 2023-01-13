Сергей Банников занимал аналогичный пост в Бурятии с 2015 по 2019 годы
13 января на должность заместителя министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен Сергей Банников.
Сергей Александрович Банников – уроженец города Улан-Удэ. В 1997 году окончил Восточно-Сибирский государственный технологический университет (ныне ВСГУТУ) по специальности «инженер-строитель». В 2011 году закончил магистратуру Восточно-Сибирского государственного технологического университета, по специальности «менеджмент».
Как сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, Сергей Банников в отрасли прошёл путь от главного специалиста отдела оперативной работы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Бурятии до заместителя министра строительства и модернизации ЖКК республики – председателя комитета функционирования и модернизации ЖКК. Три года занимал пост исполнительного директора ООО «Байкалагропром». Имеет государственные награды.
Как рассказал руководитель забайкальского Минстроя Алдар Бальжиров его новый заместитель уже приступил к исполнению своих обязанностей.
- В министерстве он будет курировать жилищную политику, в том числе отвечать за реализацию государственных жилищных программ, переселение из аварийного фонда, – добавил министр.
Уроженец Улан-Удэ назначен замминистра строительства Забайкалья
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