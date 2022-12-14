В Улан-Удэ обсудили защиту Дальнего Востока и Сибири от паводков и пожаров

Прокуроры повсеместно выявляют нарушения законодательства
Сегодня в Улан-Удэ состоялось большое совещание по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС. В Бурятию прилетели глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин, главы и прокуроры регионов Сибири и Дальнего Востока.
В своём выступлении заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин отметил, что вследствие принимаемых совместных мер выросла оперативность обнаружения лесных пожаров. Увеличилась и доля природных возгораний, ликвидированных уже в первые сутки.
В целом число природных пожаров в Дальневосточном федеральном округе снизилось на 10%, в то время как в регионах Сибири их количество возросло в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом. Не удалось избежать трагических событий. Только в Красноярском крае майскими пожарами уничтожено более 500 жилых домов. Свыше 1,5 тысяч граждан остались без жилья, погибли девять человек.
- Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о серьёзных недостатках в работе уполномоченных органов, подведомственных им учреждений на этом направлении при определённом попустительстве контролирующих ведомств. Практически во всех регионах ДФО и СФО прокурорами пресечены факты непринятия региональными органами исполнительной власти и государственными учреждениями своевременных и достаточных мер по обеспечению специализированных формирований необходимым количеством работников, техникой, оборудованием и инвентарем для борьбы с лесными пожарами, - сообщает управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.
По требованию прокуроров в Республике Саха (Якутия), Забайкальском крае в сводные планы тушения лесных пожаров дополнительно включено более 3 тысяч лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров, 700 единиц техники, 200 посадочных площадок для воздушных судов.
В числе недостатков в работе уполномоченных органов замгенпрокурора России также указал на случаи неиспользования и неисправности лесопожарной техники, закупленной в предыдущие годы, несвоевременное планирование и проведение работ по противопожарному обустройству лесов, повсеместные недостатки системы обнаружения и организации тушения очагов горения в лесах.
Дмитрий Демешин предложил на федеральном уровне определить нормативы обеспеченности пожарных формирований.
Системные просчёты не обеспечивают сохранность лесных ресурсов и на федеральных особо охраняемых природных территориях в Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области.
К примеру, в июне тушение лесного пожара в государственном заповеднике «Джуджурский» на побережье Охотского моря началось лишь на 26 сутки. За это время площадь, пройденная огнем, увеличилась в 600 раз. Такому положению дел, в том числе способствовало отсутствие в государственном задании на 2022 год для заповедника мероприятий по тушению пожаров.
- Повсеместно прокурорами вскрыты факты ненадлежащего осуществления органами местного самоуправления мероприятий по созданию мер защиты от огненной стихии населённых пунктов. Возбуждено и расследуется 39 уголовных дел. В ряде случаев это связано с формальным подходом при проведении внеплановых проверок муниципалитетов территориальными органами МЧС России, которыми не всегда должным образом обеспечивалась координация заинтересованных ведомств, задействованных в работе по ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций. Требуется внесение корректив в работу государственного надзора за реализацией органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности, пересмотра сроков их проверки (два раза в год – в весенний и осенний периоды), - отмечают в управлении Генпрокуратуры по ДФО.
Значительный ущерб причиняется ряду регионов в результате паводковых ситуаций. Летом и осенью от наводнений только в Забайкальском, Приморском краях, Амурской области пострадало более 38 тысяч человек, ущерб составляет порядка 6,8 млрд рублей. Погибло четыре человека, в том числе ребёнок.
В ряде регионов прокуроры выявили случаи бездействия, волокиты по обустройству защитных сооружений от паводковых вод, хищения бюджетных средств, выделенных на эти цели, недостаточность резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Дмитрий Демешин указал, что требует своевременной оценки органов следствия халатное отношение чиновников к исполнению своих обязанностей, в результате которого гибнут люди, срываются мероприятия по подготовке и минимизации последствий природных катаклизмов.
По итогам обсуждения намечены дальнейшие совместные пути обеспечения состояния законности на данных направлениях.
В Улан-Удэ обсудили защиту Дальнего Востока и Сибири от паводков и пожаров
Власть, Фото:
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