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В Монголии пройдут открытые слушания по вопросам «угольной коррупции»

В Монголии пройдут открытые слушания по вопросам «угольной коррупции»
Власть, 
В Улан-Баторе продолжаются массовые протесты населения

В Монголии постоянный комитет Великого государственного Хурала по экономическим вопросам принял решение провести общее инспекционное слушание по транспортировке и экспорту угля 21 числа этого месяца.

Слушания пройдут по четырём темам. В рамках деятельности АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» будут проведены слушания по договорам, в которых оплата производилась минерально-сырьевыми ресурсами или использовалась предоплата. Также обнародуют информацию о рассмотренных и прекращённых уголовных делах, связанных с углём с 2013 года и о ходе и рассмотрении расследуемых дел.

Кроме этого, будет представлены данные о предприятиях, производивших коксующийся уголь по всей стране в 2020-2022 годах и их объём производства. Расскажут и о предприятиях, которые перевозили коксующийся уголь, об их доходах, прозвучит подробная информация об экспортируемом коксующемся угле по каждому пограничному порту Монголии. Также будут представлены различия между ценами на коксующийся уголь на мировом и китайском рынках и ценами в шахтах и объяснены причины разницы. Будут проведены слушания по вопросу, способствовала ли эта разница в ценах коррупции и незаконной деятельности, а также уклонению от уплаты налогов определённых лиц в двух странах.

Помимо этого, будет установлено в какой форме АО «Эрдэнэс Таван-Толгой» участвовала в проектах строительства железных дорог Таван-Толгой – Зуунбаян и Таван-Толгой – Гашуунсухайт. Будут озвучена информация об объёме финансирования и стоимости строительства каждого 1 км этих железных дорог.

Слушания пройдут в открытом формате под председательством депутата парламента С. Чинзорига, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Напомним, что в Улан-Баторе пятый день не утихают народные протесты. К участникам демонстраций присоединились жители аймаков, приехавшие в центр столицы на своих лошадях. Поводом для недовольства местного населения стал ход расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможенного контроля. В настоящее время в Монголии задержано несколько подозреваемых в хищениях.

Монголия коррупция демонстрация

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