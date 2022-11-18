В республике утвердили схему одномандатных избирательных округов
В Бурятии началась подготовка к выборам в Народный Хурал, которые пройдут в сентябре 2023 года. На 26 сессии парламента 17 ноября депутаты одобрили схему нарезки одномандатных округов. По закону, её определяет избирком Бурятии и после вносит на утверждение в республиканский парламент.
До очередного пленарного заседания так называемую нарезку обсудили в комитетах Хурала, чтобы депутаты могли внести свои предложения и замечания. При подготовке документа отработали все поправки и устранили неточности в описании ряда избирательных округов. Их число осталось прежним – 33. Из них 13 находятся в Улан-Удэ и 20 – в районах.
Председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко отметил: на проект постановления («Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Народного Хурала») поступили положительные заключения комитетов и правового управления. В итоге депутаты приняли его.
Избирательные округа «нарезаются» на десять лет на основании сведений о численности избирателей, зарегистрированных в регионе. По данным на 1 июля, их в Бурятии было 695 990.
Бурятию перед выборами в Народный Хурал «нарезали» на 10 лет
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