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Вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с главой Бурятии

Вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с главой Бурятии
Власть,  Фото:минпромторг РФ
Обсуждались вопросы промышленного развития в условиях санкций

Вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Они обсудили ситуацию с развитием промышленности республики в условиях санкций.

У Бурятии – высокие показатели индекса промышленного производства. За первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году) индекс промпроизводства региона составил 116,8%, сообщает минпромторг России.

Ключевыми отраслями промышленности республики являются машиностроение, приборостроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство мебели.

Алексей Цыденов представил возможности развития промышленности Бурятии в условиях трансформации внешнеэкономических связей.

- Мы приняли санкционные вызовы и реализуем необходимые меры для их преодоления. Весной создан и функционирует региональный штаб по обеспечению стабильной работы отраслей экономики. Мы дополнительно к федеральным мерам поддержки подключаем свои меры для того, чтобы наши производители находили пути в новых условиях, - отметил Алексей Цыденов.

Также глава рассказал о работе Улан-Удэнского авиационного завода (входит в состав холдинга АО «Вертолёты России», ГК «Ростех»).

минпромторг глава Бурятии Алексей Цыденов

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