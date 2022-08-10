Вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с главой Бурятии

Власть, Фото: минпромторг РФ

Обсуждались вопросы промышленного развития в условиях санкций



Вице-премьер РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Они обсудили ситуацию с развитием промышленности республики в условиях санкций.



У Бурятии – высокие показатели индекса промышленного производства. За первое полугодие 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году) индекс промпроизводства региона составил 116,8%, сообщает минпромторг России.



Ключевыми отраслями промышленности республики являются машиностроение, приборостроение, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а также производство мебели.



Алексей Цыденов представил возможности развития промышленности Бурятии в условиях трансформации внешнеэкономических связей.



- Мы приняли санкционные вызовы и реализуем необходимые меры для их преодоления. Весной создан и функционирует региональный штаб по обеспечению стабильной работы отраслей экономики. Мы дополнительно к федеральным мерам поддержки подключаем свои меры для того, чтобы наши производители находили пути в новых условиях, - отметил Алексей Цыденов.



Также глава рассказал о работе Улан-Удэнского авиационного завода (входит в состав холдинга АО «Вертолёты России», ГК «Ростех»).



