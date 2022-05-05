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Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии

Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе

Прокуратура региона совместно с администрацией главы республики и правительства Бурятии провела обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции для работников органов государственной власти и местного самоуправления республики.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики рассказал о состоянии законности и правопорядка в республики, озвучил недостатки в работе уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений.

- Старший прокурор указанного отдела довела до присутствующих новеллы антикоррупционного законодательства. Особое внимание слушателей обращено на введённый с 17 марта 2022 года контроль за законностью получения должностными лицами денежных средств, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По итогам мероприятия участники обсудили актуальные вопросы правоприменения законодательства о противодействии коррупции.
прокуратура

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