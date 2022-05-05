Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе
Прокуратура региона совместно с администрацией главы республики и правительства Бурятии провела обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции для работников органов государственной власти и местного самоуправления республики.
Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики рассказал о состоянии законности и правопорядка в республики, озвучил недостатки в работе уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений.
- Старший прокурор указанного отдела довела до присутствующих новеллы антикоррупционного законодательства. Особое внимание слушателей обращено на введённый с 17 марта 2022 года контроль за законностью получения должностными лицами денежных средств, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По итогам мероприятия участники обсудили актуальные вопросы правоприменения законодательства о противодействии коррупции.
Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии
Власть, Фото:
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