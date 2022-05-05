Прокуратура провела обучающий семинар в правительстве Бурятии

Власть, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Госслужщим рассказали об антикоррупционном законе



Прокуратура региона совместно с администрацией главы республики и правительства Бурятии провела обучающий семинар по вопросам противодействия коррупции для работников органов государственной власти и местного самоуправления республики.



Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры республики рассказал о состоянии законности и правопорядка в республики, озвучил недостатки в работе уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления по профилактике коррупционных правонарушений.



- Старший прокурор указанного отдела довела до присутствующих новеллы антикоррупционного законодательства. Особое внимание слушателей обращено на введённый с 17 марта 2022 года контроль за законностью получения должностными лицами денежных средств, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



По итогам мероприятия участники обсудили актуальные вопросы правоприменения законодательства о противодействии коррупции.

