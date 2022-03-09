Скончался бывший глава района Бурятии

Дамби Дамбаев работал на посту главы района более семи лет



6 марта на 74-м году жизни скончался Дамби Дамбаев, бывший глава Еравнинского района Бурятии. На этом посту он работал более семи лет, уволившись по собственному желанию в 2011 году.



С ранних лет Дамби Дамбаев начал работать и параллельно учился, прошёл путь от рядового слесаря на маслозаводе до председателя колхоза и главы администрации Еравнинского района.



- Вся жизнь Дамби Базаровича – яркий пример беззаветного служения родине. Он являлся примером руководителя, человеком горячо любящим свою родину, надежным, отзывчивым другом, заботливым любящим мужем, чутким отцом, братом и мудрым дедушкой, - сообщают его родственники.



Дамби Дамбаев родился 29 октября 1948 года в улусе Усть-Эгита Еравнинского района. В 1968 году окончил Улан-Удэнский механико- технологический техникум по специальности «механик по машинам и аппаратам молочной промышленности». Свою трудовую деятельность начал слесарем Можайского маслозавода. В 1969-1971 служил в рядах Советской Армии. После армии работал слесарем Сосново-Озёрского маслозавода. В 1981 году назначен парторгом колхоза «Дружба». Приобретя необходимый опыт руководящей деятельности и снискав уважение земляков, направляется в село Усть –Эгита председателем колхоза «Победа».



В родном селе руководить сложно. Дамби Базарович работал с полной отдачей, делал все для улучшения жизни колхозников. Помимо основной работы он всегда интересовался жизнью и бытом сельчан, помогал им.



В те годы в селе все жили одинаково хорошо, колхоз снабжал кормами сельчан для личного хозяйства. Проводились праздники и юбилеи колхоза «Победа», «Сельские игры», юбилеи района. Земляки ударно трудились и могли отдохнуть в праздники, люди поняли, что болея за дело, председатель болеет за людей, живет их интересами и заботами.



В начале 90-х прошлого века еравнинцы первыми в республике организовали землячество. Одним из тех, кто объединил выходцев их Еравны, был Дамби Базарович Дамбаев. И сегодня землячество Еравны является ярким примером дружбы и солидарности для всей республики.



В 2001 году он был назначен советником президента Бурятии. В 2003 и 2008 годах победил на выборах главы Еравнинского района.



На посту главы района проработал семь с половиной лет. За это время в районе построены школы, квартальная котельная в селе Сосново-Озерское, храм дворец Зандан-Жуу, была произведена реконструкция модельной библиотеки, организовано строительство субурганов.



Дамби Дамбаев был заслуженным работником агропромышленного комплекса Бурятии, почётным гражданином Еравнинского района, награжден медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия».



- Дамби Базарович Дамбаев был человеком удивительным - смелым, решительным, порядочным и щедрым. Память о нем останется в наших сердцах, мы навсегда запомним его неуёмную жизненную энергию, жизнерадостность и любовь к малой родине, - отмечают еравнинцы.

