Глава Бурятии обсудил с Маратом Хуснуллиным вопросы развития инфраструктуры в республике

Власть, Фото: личная страница Марата Хуснуллина

Рабочая встреча Алексея Цыденова с заместителем председателя правительства РФ прошла 9 февраля



Глава Бурятии работает в правительстве Российской Федерации. В среду, 9 февраля, состоялась рабочая встреча Алексея Цыденова с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.



- Ещё один регион на повестке сегодня – Республика Бурятия. Обсудили с Алексеем Самбуевичем создание мастер-планов Улан-Удэ и Северобайкальска, расселение аварийного жилья в регионе и освоение инфраструктурных бюджетных кредитов, - рассказал о темах обсуждения Марат Хуснуллин на своей личной странице в социальной сети.



Во исполнение поручений президента Российской Федерации по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума администрациями городов Улан-Удэ и Северобайкальск подготовлены технические задания на выполнение научно-исследовательской работы по разработке плана развития городов и на выполнение работ по созданию системы градостроительного планирования – мастер-плана.



В целях оперативного решения задач по реализации поручений президента для развития городов ДФО 2 февраля состоялось первое заседание штаба, созданного Минвостокразвития России.



Напомним, на инфраструктурное развитие центра Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали №3 осенью прошлого года Бурятии одобрили 2,9 миллиарда бюджетного кредита. Решение принимала правительственная комиссия.



- Заявку Республике Бурятия на сумму 2,9 млрд одобрили на два проекта: Температура зимой в регионе обычно значительно ниже нуля, поэтому крайне важно, чтобы тепло в дома поступало бесперебойно. Для этого все системы необходимо своевременно обновлять, - объявил решение комиссии заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.



- Модернизация теплосетей давно назрела и здорово, что мы получаем возможность значительно повысить надежность теплосетей за счёт инфраструктурных кредитов. Реконструкция тепломагистрали №3 позволит закрыть 6 котельных, в том числе мазутную на Стеклозаводе, и сделать воздух в городе чище. Кроме того, благодаря новому механизму поддержки регионов мы сможем решить вопрос реновации центра города. Благодарю правительство за поддержку наших предложений, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

